Læserbrev: Esbjerg gør det gang på gang. Jokker i spinaten. En dyr Festuge for kommunens skatteydere er netop overstået. Intet nyt under solen. Johnny Madsen på Torvet og fidus kunst på havnen. Vi må erkende, at Festugen er en stor fuldemandsfest, hvor den store hær af fattige kontanthjælps-flaskesamlere i Esbjerg har gyldne festugedage.

Den store lokale tigger-hær gennemgår med røntgensyn hver en affaldsspand. Hu hej, hvor det går for Esbjergs skrantende image/brand. Med jævne mellemrum siver der spændende ideer ud fra Christiansborg, hvor politikerne vil prøve de store byer af. Det gælder som regel kun de fire største byer, hvor netop Esbjerg igen og igen bliver hægtet af.

Christiansborg barsler muligvis med et forslag om gratis kollektiv trafik - gratis bus og tog i en forsøgsperiode. Forsøget gælder de fire største byer København, Aarhus, Odense og Aalborg. Hvor forsvandt Esbjerg lige hen igen igen.

Esbjerg jokker i spinaten gang på gang. Det er ved at være pinligt at have postnummer 6700.