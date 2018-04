Er en rigtig mand også ham, der ligner mor?

Hvordan er det at være førstegangsforældre i dag - i forhold til tidligere? Før i tiden hed det altid, at kvinden i forholdet var gravid, og manden stod lidt på sidelinjen. Der var ikke mange mænd, som tog barsel. Enten fordi det ikke var velset, eller fordi der ikke var økonomisk grundlag for det. Mændene var forsørgere, og kvinden gik hjemme og tog sig af børnene og hjemmet.

Hvis man er førstegangsforældre, er det så vigtigt, at man går i terapi sammen for at bevare den kontrol, som fylder i hverdagen? Man skal være så forberedte, som det nu kan lade sig gøre. Have afstemt sine egne forventninger til hinanden for, hvordan man gerne vil være som mor og far. Der skal tales om de udfordringer, man møder som nybagte forældre. Det kan være svært at forberede sig på noget, man ikke ved, hvad er. Man ændrer sig som person, og ens livsstil vil ændre sig mange år frem, når der kommer et lille barn til, og det kan alle de, som har prøvet det, vist skrive under på. Måske kan det gøre noget godt for forholdet at gå i terapi, så samarbejdet og kærligheden bliver styrket i den nye rolle som forældre.

I dag er det normalt at sige, at "vi" er gravide, og manden er med i hele forløbet. Han deltager i fødselsforberedelser, er med hos lægen og til jordemoderbesøgene. Vist er han da med til fødslen, da det er hans opgave at klippe navlestrengen. Han tager naturligvis barsel bagefter, og deler den også glædeligt med moderen, så de har lige meget tid med barnet, og ingen bliver snydt for barnets første levetid. De deltager begge i alt, hvad der omhandler barnet, som f.eks. babysvømning, gymnastik og mor/far mødregruppe. Det hedder vel ikke mødregruppe i dag, men "forældregruppe", så begge forældre kan være med. Der er endda de mænd, som er med oppe om natten, når moderen skal amme babyen. Manden skal føle, hvordan det er at være nybagt mor og alle de omvæltninger ,som følger med. Han skal ikke have sin nattesøvn, selv om det kunne være praktisk, at bare en af forældrene var frisk og oplagt til en ny dag. Er det mandens eget ønske? At være så tæt på barnet, som det overhovedet kan lade sig gøre. Der sendes tv-programmer, hvor fædrene går på barsel, og man ser deres hverdag med bleskift, rengøring og madlavning. Det sætter sine krav til de kommende forældre. Hvad skyldes disse store ændringer af mandens adfærd?

Måske har manden i mange år været forsørgeren, den maskuline, ham der tjente pengene, og blandede sig i opdragelsen, når han mente, at kvinden tog forkerte beslutninger. Han var stolt over at kunne producerer børn, vise dem frem i verden, rådgive dem til en god fremtid og gerne se dem komme godt ind i voksenlivet med uddannelse og egen familie. Han var grundlaget i familien, ham som alle kunne støtte og læne sig op ad. Er det i dag kvinderne, som fortæller manden, hvordan hun gerne vil have tingene skal være i hendes lille familie? Skal mændene være stærke, sårbare, kunne græde, men også være hårde, skal kunne sige fra, men heller ikke for meget, er det sådan en rigtig mand skal være i dag?

Måske føler kvinderne, at disse "nye mænd" lever op til deres standard; mændene giver dem den støtte, de har brug for og tager deres andel i at være forældre. Kvinderne er nu stolte over, at de har fået formet mændene til at være dem, som de gerne vil leve med. Hvad nu, hvis kvinderne fungerer bedst i et forhold, hvor mændene virkelige er mænd? Mænd, der arbejder, forsørger familien, og som gerne vil vente med at tage del i faderskabet til de selv er parate og overlade mange af børnetingene/opdragelse til kvinden. Er han så en dårlig far, som ikke tager sit ansvar af at være forældre?

Kvinderne mærker alle forandringerne med deres kroppe under graviditeten, hun forbereder sig mentalt på at blive mor, mærker liv og spark og tænker i den sidste tid på, hvordan fødslen skal foregå. Når kvinden kan mærke spark fra barnet, bliver der forventet, at manden kan mærke disse spark på samme måde og være lige så begejstret som kvinden. Det er han også, men måske ikke lige på samme plan som kvinden. Hvordan mon det føles for manden at være i denne udvikling? Er han tilfreds med den nye udvikling, hvor han er blevet mere følsom, tager del i flere ting i hjemmet, skal kunne græde og tale om følelser, men samtidig også hvile i sig selv og styrke sine egne drifter og behov?

Hvordan finder man ud, hvad der er bedst for ens forhold, når man skal til at være forældre, hvad styrker forholdet, og hvordan husker man på også at kunne være i sig selv?

Jeg tænkte, at jeg ville spørge nybagte forældre, hvordan deres liv var under og efter graviditeten, hvordan passer de på hinanden og dem selv, og hvilke forventninger har de til deres nye liv? Mændene vil gerne være tættere på deres nyfødte børn, de har det godt med at være en del af familien, når den lille baby er kommet til. De trives med at have barsel, så de bliver knyttet til barnet på samme måde som moderen. Mændene har svært ved at mærke de forandringer, der sker under graviditeten, som kvinden gør. De prøver at være forstående og hjælper til, hvor de kan, så de begge har følelsen af, at stå sammen om projektet. Mange ønsker at bevare så mange ting som muligt efter fødslen, som gavner deres kærlighedsliv, såsom tid til hinanden, sex og oplevelser. Vi har gang i mange ting, inden vi bliver forældre, siger mændene til mig. Der skal dyrkes sport, ses venner, cafebesøg, og så er der arbejdet. Alt sammen ting, der fylder meget. Så hvordan får man lige alle disse ting bevaret, når der nu kommer en lille baby og laver om på dag og nat?

Man går på kompromis med hinanden og vurderer, hvad der kan gives tid til, og hvordan det kan planlægges, så både mor og far er tilfredse med deres tilværelse. I langt de fleste tilfælde er kvinden hurtigere klar til at være mor i forhold til faderen, som skal vænne sig til at være "far". Kvinden vænner sig i tiden under graviditeten, mens manden først oplever det, når han står med den lille nyfødte i armene. Han kan være usikker og føle en vis skrøbelighed over for barnet. Måske noget jalousi presser sig på, når hans kvinde giver så meget kærlighed fra sig med amning og omsorg. Han kommer hurtigt ind i kampen, når barnet bliver lidt ældre, så kan han være der for barnet med leg og omsorg, og han finder ud af, at barnet har lige så meget brug for ham som for moderen.

Så i dag er mændene gode, omsorgsfulde fædre med fokus på familien, og hvad der passer bedste ind i den enkelte families mønster. Han føler, han er en del af hele graviditeten, når "de" er gravide. Der bliver planlagt ned til den mindste detalje, så forældrene er så klar, som de kan være. Der bliver læst og studeret, hvad der passer bedst til deres barn og dem som forældre. Barneværelset skal gerne være perfekt med farver og inventar, som passer dertil. Her trækker manden sine følehorn til sig, og er mere med, når der skal træffes økonomiske beslutninger. Han glæder sig i dag sammen med kvinden, han er stolt over at blive lukket ind i varmen, så han også kan føle sig som en del af graviditeten. Mændene er virkelig kommet ind i kampen, og faderrollen har fået en ny dimension i dag. Jeg håber, kvinderne er glade for denne forandring, at de føler sig aflastet, og at de er glade for at dele disse udfordringer med deres mænd. Er det sådan fremtidens forældre skal være?