Er det hele bare løsagtige meninger uden betydning eller konsekvens, der kan skiftes ud med nye i morgen?

Må medierne lyve? Må politikerne? Må vi?

Lider vi af en tillidskrise over for hinanden?

Der er kritisk fokus på sociale medier og såkaldte fake news, som netop de sociale medier skulle være storleverandører af. I sin nye bog med den omtågede titel Exodus har socialdemokraten Henrik Sass Larsen, en tænker i Trump-klassen, fokus på den trykte presse, som han mener også er fuld af løgn, og deres løgne skal efter hans mening straffes, ikke med påtale af pressenævnet, som også er fuld af løgn, men med bøder i millionklassen. Selv er han så konsekvent, at han kun lader sig interviewe af journalister, som hans parti har betalt for ikke at stille kritiske spørgsmål.

Når vi taler om fake news som noget enestående nyt i historien og internettet som mørkets redskab, lider vi så ikke af et hukommelsestab?

Det er kun en halv snes år siden, at vi hilste det arabiske forår velkommen og hyldede de unge, der i Ægypten bar deres protester frem på internettet. En twitter- og facebook-revolution kaldte vi det og troede, at de nye sociale medier med uimodståelig kraft ville fremme demokratiet over alt i verden. Men moskéen viste sig stærkere end nettet, og militæret var stærkere end moskéen.

Og nu er billedet af de sociale medier vendt. I stedet for en demokratisk kraft er de blevet nyttige redskaber i hænderne på autoritære lederfigurer som Ruslands Putin og et forum for højreekstremistiske hadkampagner. Anstændige brugere, der overholder høflighedens uskrevne regler, frygter den næste shitstorm og bliver tavse.

Lys er blevet til mørke.

Og pressen? Er det gået den lige sådan? Engang kunne det koste karrieren at komme på forsiden af Ekstra Bladet, men i dag, da avisens oplagstal er reduceret til en femtedel af storhedstidens, bliver beskyldninger på forsiden mødt med et skuldertræk.

I USA, hvor en konfrontationssøgende præsident raser på Twitter, forsøger aviser som New York Times og Washington Post at udfylde rollen som den fjerde statsmagt, der kontrollerer magthaverne, når de bevæger sig ned af mørkets stier. Det er måske det, Sass Larsen, der bakker op bag den danske offentlighedslov, som fatalt begrænser aktindsigt for journalister, ikke bryder sig om?

Jeg diskuterede fake news med en tysk journalist, der mente, at internettet var tabt til mørkets kræfter. "Jeg forstår ikke, at du som tysker kan mene, at fake news er noget helt nyt," sagde jeg. "Nazisternes propagandaløgne var ikke andet end fake news. Antisemitismen var fake news. Hitler var genial til at bruge radioen, som dengang var et nyt kommunikationsmiddel. Men selv om vi i dag har vendt ryggen til nazismens ideer, er vi da ikke holdt op med at bruge radioen, blot fordi nazisterne misbrugte den. Det må da være det samme med internettet. Det kan bruges til mange ting, også gode."

Der er forskel på kendsgerninger og meninger. En kendsgerning er enten sand eller falsk. Det samme gælder ikke for en mening. Den er et synspunkt, en tolkning af virkeligheden. Den kan være manipulerende, injurierende, fuld af skjulte dagsordner eller have som bevidst hensigt at skade andre. Men det er først, når den også omfatter den bevidste fordrejning af kendsgerninger, at den bliver fake news.

Henrik Sass Larsen slår i Exodus fast, at afskaffelsen af efterlønnen, new public management-tyranniet, bortsalg af nationale værdier, ikke er socialdemokratisk politik. Det var det altså indtil i forgårs, hvor han selv var grå eminence i Helle Thorning-Schmidt-regeringen, som enhver med en smule hukommelse kan slå fast.

Betyder det, at Henrik Sass Larsen er fuld af fake news? Hvis der skal gælde samme regler for politikere, som Sass Larsen ønsker for pressen, står han så til en millionbøde?

Eller er det hele bare løsagtige meninger uden betydning eller konsekvens, der kan skiftes ud med nye i morgen?

Kan vi stole på hinanden?