Er biogas varm luft?

Materialet, som vedrører Biogas Sode, rejser for mig nogle spørgsmål:

Der ansøges om at tilføre op til 15% industrielle og organiske restprodukter - hvad er det?

Hvor skal den afgassede gylle køres hen?

Hvad betyder det anslåede vandforbrug for den lokale vandmængde?

Hvem fører kontrol med, at miljøkravene overholdes?

Formålet med at udvinde biogas er bl.a. at fortrænge fossilt brændstof. Hvor meget fossilt brændstof vil biogassen med det nødvendige transportbehov egentlig fortrænge? Og er transportforbruget af brændstof medregnet i brændstofbesparelsen?

Hvordan forholder de angivne spidsbelastninger for transport sig til ferieperioder?

Hvem bestemmer, hvilken vej lastbilerne skal køre?

Der forventes at blive etableret venstresvingbane fra Hejsager Næsvej ind til biogasanlægget. Er det et krav? Hvem etablerer en forventet svingbane?

Og så er skoler her på Næsset blevet lukket gennem tiden, så mange børn har en lang skolevej. De skal altså køres til skole, med mindre der bliver kompenseret med cykelstier.

Angående økonomien. Hvor betales der skat af indtjeningen? Hvem bærer udgifter til vedligehold af vejnet? Hvad er der af arbejdspladser? Og hvad vil etableringen af et biogasanlæg i Sode betyde for ejendomsmarkedet på Næsset?

Det ser ud til, at enkelte beboere på Næsset tjener godt på projektet. Men de fleste får lov til at bidrage til projektet med skattefinancierede tilskud, øget trafikbelastning, mulige lugtgener, måske faldende huspriser og et byggeri, der vil dominere områdets visuelle udtryk i fremtiden.

Som jeg læser materialet om Biogas Sode, så vil området blive et nyt industriområde i Haderslev kommune.