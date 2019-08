Er Venstres løsning strudsepolitik?

Læserbrev: Det er da meget sjovt at læse, at min politiske kollega - der har levet af politik i 25 år - mener, at der skulle være tale om paragraf 3-jord, hvor jeg har foreslået en parkeringsplads til Tirpitz.

Ligeledes at direktøren fortsat peger på et fredet område til parkering.

De områder, jeg har peget på, er marker. Det kan I køre ud og se.

Det er klart, at hvis det er tilladt - hvilket det ikke er - at opdyrke paragraf 3-jord, og at hele området er paragraf 3 jord, som formanden siger, så undrer det mig meget, at formanden for plan og teknik - med hans store erfaring - ikke har sikret, at det fremgår klart og tydeligt af og i sagsbehandlingen.

Og hvad er formandens og Venstres løsning på problemet? Strudsepolitik?

Er der tale om ren populisme eller bare almindelig fake news?

Er målet at forsøge at skjule Venstres handlingslammelse? Ved at angribe og herved sløre, at man ikke har nogen som helst løsninger på problematikken overhovedet - andet end at angribe et parti (Lokallisten) og her en person, der peger på løsninger.

Trist, synes jeg.

God weekend.