Er Helena Christensen for gammel til at gå i corsage?

På kant: Tre ting, jeg har læst i denne uge, som fik mit hoved til at springe i luften. Og som måske har en fællesnævner:



Et facebook-opslag fra en lokalpolitiker En klumme fra en britisk ex-moderedaktør En sms fra en mediechef

Det første handler om socialdemokraten Simon Simonsen, der i søndags lagde en artikel op om borgmester Joy Mogensen, som har valgt at blive gravid med donorsæd. Om det mener han, at det er selvcentreret og egoistisk og et personligt frigørelsesprojekt.

Nummer to tager sit udgangspunkt i en klumme i Daily Mail skrevet af Vogues tidligere moderedaktør, Alexandra Schulman. Her kommenterer hun på, at 50-årige Helena Christensen har valgt at bære en sort blonde-corsagetop til en fest. "Du er for gammel til at gå i den slags", skriver hun og uddyber: " Når kvinders kroppe ikke længere skal bruges til at bære børn, synes vi, det er lettere tragisk, når de vises frem. Jeg siger ikke, det er fair. Men det er sandt."

Min tredje implosion var i tirsdags, da Anne Stig blev udnævnt som direktør for TV2. I en sms-udveksling om nyheden med en mandlig mediechef, gav jeg til kende, at jeg synes, hun er et godt valg. Hans svar: "Det er klart, alle kvinder elsker hende. Fordi alle kvinder pr automatik synes, det er sejt og godt, at en kvinde bliver chef. Det er nærmest en kvalitet i sig selv."

Selv om jeg er konservativt anlagt og langtfra kampfeminist, så antænder alle tre udsagn instinktivt en usikkerhed hos mig. Kommentarerne kommer i alle tre tilfælde fra et menneske, der ellers tager aktiv del i verden anno 2019. Som er velorienterede og som jeg gerne vil kunne stole på. Og når de pludselig siger ting, jeg troede, vi havde efterladt i det forrige årtusind, så rystes jeg i min grundvold. De beviser, at vi nok ikke er kommet så langt, som jeg går og bilder mig ind.