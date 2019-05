Læserbrev: Kære Ågerup aka mr. Cepos. Enhedslisten er ikke længere et "ekstremt" parti, som dengang de "forstod", at man hældte symbolsk blod ud over Fogh ... Krigsminister Fogh havde blod på hænderne, men det legitimerer naturligvis ikke til den slags handlinger. Jo, Enhedslisten er måske nok ekstreme alligevel. De er ekstremt ansvarsfulde over for de små i verden. Hvis det er det, du mener, så har du ret. Ting ændrer sig: De Konservative er heller ikke ekstreme længere. De bærer heller ikke skrårem længere. Og de såkaldte liberale har vist nok heller ikke stavnsbundne fæstebønder - endsige ditto bundne lønmodtagere i deres brød længere? Kapitalisten udbytter ikke længere arbejdskraften og så videre.