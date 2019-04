Endnu engang punkteres den myte, at kvinder ikke er mænd ligeværdige i forskningen

På kant: I sidste uge gik det første billede af et sort hul verden rundt. Det er placeret i en nabo-galakse 500 milliarder kilometer fra jorden. Nu ruller nyheden, at det var en ung kvinde, den kun 29-årige Katie Bouman, som brugte tre år på at udregne den algoritme, som skabte billedet, der blev taget af et netværk af otte sammenkoblede teleskoper. Boumans algoritmer sikrede, at billedet blev sat rigtigt sammen. Hun gik i gang med algoritmen, da hun stadig var kandidatstuderende på Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Det er ganske enkelt en milepæl, som vi passerer i vores syn på forskning, når medierne kan vise en ung, smilende kvinde som hjernen bag en af det 21. århundreds største gennembrud i rumforskningen. Det er helt afgørende med rollemodeller som Bouman, der tilbageviser en gammel indgroet fordom fra videnskabens barndom, der påstår, at mænd forstår sig bedre på naturvidenskab end kvinder.

Det mærkede en af de stærkeste danske profiler indenfor forskningen Inge Lehmann (1888-1993). Hun blev uddannet kandidat i matematik på Københavns Universitet i 1920, og efterfølgende blev hun seismolog og den første til at påvise, at jorden har en hård kerne. Lehmann er i dag en verdensberømt forsker på linje med Niels Bohr (som var hendes gode ven), men langt fra lige så alment kendt. Hun blev i sin tid tvunget til at acceptere, at hendes køn satte en begrænsning for hendes karriere til trods for en lysende matematisk begavelse.

Så lad os hylde unge kometer i videnskaben som Katie Bouman og minde hinanden om pionererne som Inge Lehmann. De viser, at kvinder gør en forskel i forskningen. Derfor bør vi også sikre at alle hjerner får lige muligheder, uanset om de sidder i mande- eller kvindekrop, men statistikken viser, at der desværre er lang vej igen.