En sund forening, der gør en kæmpe forskel for borgerne

Imponerende: Noget af det, som imponerer mig allermest er, når mennesker gør en forskel for andre - ikke for egen vindings skyld, men udelukkende for at hjælpe - frivillighed er med andre ord en gave til et samfund.

I Haderslev Kommune findes der mange gode frivillige kræfter. Sådanne kræfter huserer bl.a. i foreningen, Syg i Haderslev. Foreningen har gennem en årrække gennemgået en sund udvikling, og har fået nye dedikerede bisiddere, som efter bedste evne hjælper de udsatte borgere, som har brug for støtte. Beskæftigelse- og integrationsudvalget havde derfor ingen skrupler med at yde et tilskud til foreningen, som denne kan anvende til at uddanne nye bisiddere, så de frivillige kræfter kan vokse sig endnu stærkere.

Det er vigtigt at understrege, at vi fra udvalgets side ikke yder tilskud til Syg i Haderslev, fordi vi slår tvivl om de ansattes kompetencer, tværtimod. Vi er udelukkende interesserede i, at borgerne får den bedst mulige, og optimale behandling, hvorfor jobcentrets medarbejdere også hilser ønsket om flere uddannede bisiddere fra Syg i Haderslev velkommen.

Syg i Haderslev er blevet en glimrende medspiller til Haderslev Kommune - for med god dialog og fokus på det enkelte menneske, når vi sammen gode resultater for borgerne i kommunen. Tak for det nye sunde samspil!