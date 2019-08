En presset Henrik Frandsen i ubalance

Læserbrev: Har man fulgt med i det seneste kommunalbestyrelsesmøde, vil man kunne se en borgmester Henrik Frandsen, der er presset på alle Venstres kerneværdier. I sin argumentation er han blottet for ordentlighed, anstændighed og respekt. Syv gange tordner han mod Claus Hansen (LA), at han skulle indbringe Seniorskolesagen for de centrale tilsynsmyndigheder, hvis Claus Hansen virkelig mente, der var fiflet med sagen. Men i sin argumentation forstår (vil forstå) borgmesteren ikke, at det drejer sig om noget andet.

Claus Hansen vil - med rette - ikke finde sig i at blive trukket rundt i manegen af Henrik Frandsen og hans øverste administration. Og det med rette. Læser man Claus Hansens skrivelse til kollegerne i kommunalbestyrelsen, vil man kunne se, at Henrik Frandsen har været særdeles kreativ på informationerne, både med hensyn til tidsforløb og indhold. Og det vil Claus Hansen forståeligt nok ikke acceptere.

Henrik Frandsen tror, at hans frembrusende og truende adfærd vil få indflydelse på kommunalbestyrelsesmedlemmer eller på andre tilhørere. Tværtimod. Det hjælper heller ikke, at Henrik Frandsen forud for kommunalbestyrelsesmødet i Venstres gruppemøde truer dets medlemmer med eksklusion, såfremt de i byrådssalen udtaler sig kritisk i forhold til Seniorhøjskolen. (Hvad han i øvrigt slet ikke kan).

Vi har at gøre med en borgmester Henrik Frandsen, der i den grad er i ubalance og fuldstændig har mistet overblikket.