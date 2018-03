En kvindes underliv er et mysterium på linje med hvad der foregår i hovedet på Sophie Løhde

Sidste år udgav jeg fjerde bog i en række dagbøger, der handler om min lidet perfekte, upolerede tilværelse, der som sådan ikke er hæsblæsende nok at skrive bøger om, men som alligevel er utrolig nødvendigt i en verden, hvor folk konstant faker lykkeligt, forlorent højglansliv ud over det hele i frygt for at virke fattigere eller mere dysfunktionelle end naboen. Bogen handler blandt andet om, hvordan det er at være en 40+ tørkage og have det fint med det.

Men det er jeg pt. gået bort fra, må jeg indrømme. Der er for mange skavanker forbundet med det! Som I ved, går jeg og har depression eller lignende i vaginaen, og gennemgår derfor en række undersøgelser nede i "mindelunden". I den forbindelse er det saftsuseme ikke så lidt, der er "aldersrelateret", som gynækologen konstant påpeger. Jamen, jeg forstår sgu godt, at nogle kvinder får flået hele underlivet ud, når de kommer op i alderen, hvis man konstant skal trækkes med voldsom blødning, nedsunken livmoder og hvad ved jeg.

Jesus, hvor er det træls at være kvinde sommetider. Sådan et underliv er nærmest lige så stort et mysterium, som hvad der egentlig foregår i hovedet på Sophie Løhde.

Nåhmen, mens jeg sidder her og laver knibeøvelser som en besat i håb om at undgå situationen at tabe livmoder på køkkengulvet, næste gang jeg henter chokolade (ahem, støvsuger), har jeg begået en liste med generelle bagsider ved 40+ tilstanden:



Langsynethed (indtræffer cirka otte måneder inde i 41. år). Hader bare at stå i supermarkedet og holde dåsen en kilometer ud i strakt arm for at læse kalorieindhold på Boller i karry fra Beauvais mm.

Inkontinens. Den har jeg personligt vænnet mig til. Har faktisk haft slap skede som fast skavank i årevis. Har sommetider ekstra trusser med i tasken, hvis jeg er forkølet, i tilfælde af ukontrollerede nys eller hoste. Ej, men helt ærligt. Hvornår har Tena nogensinde været nok til et voldsomt nys? Giv mig et freaking vådlagen! Pissede fandeme i sofaen under mit sidste hosteanfald. Måtte kogevaske både tøj og betræk på den rasende måde.

Vægten er blevet endnu sværere at holde nede. Ved ikke, om der er forskel på at være 42 eller 45, men det har jeg på fornemmelsen. 45-årig krop vil bare veje over 100 kilo, 42-årig krop kunne i det mindste holde sig omkring 90. Er klar over, dette punkt også er individuelt. Sådan en som Lotte Reimar vejer jo fx ikke mere end en kolibri på juicekur. Er måske postnummerbestemt. Har i hvert fald hørt, alt er anderledes i Hellerup og omegn.

Rynkerne. Er faktisk ikke selv så rynket, som andre på min alder. Måske fordi jeg er ekstremt udspilet ud over hele kropssituationen. Til gengæld har jeg fået dybe kragetæer flere steder i ansigtet. Lever dog med det. Forsager botox og alle dens gerninger. Er bange for at blive en uigenkendelig udgave af mig selv, ellers. Ligesom hende der Bridget Jones. Og Hollywoodfruerne. Hellere rynket, end at ligne en kronisk overrasket type med frømund.

Frygten for, hvornår overgangsalder indtræffer. Går der et par timer eller et par år? Og bør jeg allerede nu købe et lager kalktabletter, så jeg er parat, når knogler så småt begynder at afkalke?

Korpus føles ofte som et alderdomshjem på sovepiller. Hvilket medfører lyde som "Ååårh", "Urghhh", "+#1//&%!?!", hver gang jeg rejser mig. Går fandeme foroverbøjet i mindst 2½ minut på Klokkeren fra Notre Dame-måden, før jeg magter at folde mig ud i normal kropslængde.

Blot et lille udpluk af ting, vi må rode med, når 40+ indtræffer. På den anden side bør vi nok ikke klage. Alternativet er som bekendt værre.