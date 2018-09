En chefredaktørs bodsgang: Tak for at være blevet klogere på folkeskolereformen

En chefredaktør anklager sig selv. Under overskriften "Tom, du fejlbedømte folkeskolereformen" bebrejder Berlingskes chefredaktør sig selv for først nu at have indset, at den fire år gamle folkeskolereform dyrker tomme tests i stedet for at fremme frihed og selvstændig tænkning. At den dyrker "læring" i stedet for faglighed. Man bør aldrig håne folk, der er blevet klogere. Tom Jensens bodsgang er anerkendelsesværdig.

I sin næste selvransagelse bør chefredaktøren gøre op med "normaliseringen" af undervisningsområdet. Ved overenskomstforhandlingerne i 2013, som endte med en dramatisk lærerlockout og lovindgreb, insisterede en kompakt majoritet af politikere på at omdefinere undervisningsarbejdet til et normalt 8-16-job. Men undervisning er ikke helt normalt. Den gode lærer arbejder også med stoffet i sin fritid. Normaliseringen af underviserne - herunder også gymnasielærerne - var et fatalt fejlgreb.

I grunden er det såre simpelt: Den gode lærer giver noget af sig selv. Det er ikke muligt under normaliseringsregimet, som har forvandlet lærere og lektorer til sammenbidte samlebåndsarbejdere i undervisningsindustrien. Det behøver man ikke at nedsætte en kommission for at konstatere.