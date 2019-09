El biler og ladestationer og p-pladser

Læserbrev: Som den heldige ejer af en elbil, må jeg nok erkende, at det ikke er så nemt endda. Da vi skiftede i juni måned, havde vi ellers sat os ind i det meste angående opladning af vores nye elbil, vi ville jo bidrage med et mere klimavenlige køretøj.

Men vi skal jo abonnere på flere selskaber, der er to selskaber i DK. E-ON, og Clewer, som åbenbart ikke arbejder sammen. Og så er der alt for langt imellem ladestanderne, og det værste er, at de ladepladser næsten altid er optaget af biler, der Ikke skal bruge opladning. Vi mangler, at der bliver parkering forbudt på de pladser, hvis ikke man skal lade sin bil.

Der ligger en stor opgave forude, med mange flere ladepladser og kun tilladt parkering for elbiler, der skal lade. Fra Kolding bymidte til Haderslev er der ingen ladestandere.

Jeg læste, at en familie var på ferie i sin elbil, fra Danmark igennem Tyskland, til Frankrig, her var det nødvendigt med 5. forskellige ladebrikker, og 4. forskellige kort til betaling af strøm, det er jo helt vanvittig, hvorfor kan man da ikke bruge sit Visa kort. En kæmper opgave til vores Folketing, og ikke mindst EU. Og det haster.