EWII-direktør sparker åben dør ind

Replik: Direktør for EWII, Lars Bonderup Bjørn, spørger 27. august i en kronik i avisen Danmark, om vi (Danmark) er blevet blinde af vindbegejstring? Direktøren ærgrer sig over, at elselskaber endnu ikke kan levere 100 pct. grøn strøm i stikkontakterne landet over. Det er en ærgrelse jeg deler, om end vi selvfølgelig med rette kan være stolte af det danske vindeventyr som, foruden at bidrage med godt 33.000 job og ca. 4 pct. af vores samlede eksport, har gjort os i stand til at have verdens højeste andel vindenergi i elforsyningen, svarende til 43 pct. af elforbruget. Det er da ikke så ringe endda!

Samtidig efterspørger EWII-direktøren, at vi i Danmark bliver bedre til at lagre strøm. Det er jeg fuldstændig enig i, og udviklingen inden for intelligente løsninger på forbrugssiden samt inden for lagring, er i hastig vækst og f.eks. hybridløsninger mellem vind og lagring vinder frem. Samtidig siger det sig selv, at der også i fremtiden er behov for nye vindmøller på land og hav for at levere den strøm som bl.a. Lars Bonderup Bjørn ønsker at lagre for at øge andelen af grøn energi. Her er det værd at huske på, at vindenergi i dag blot dækker ca. 7 pct. af det samlede danske energiforbrug (al forbrugt energi).

Hvis Danmark skal lykkes med en grøn omstilling, kræver det en fortsat satsning på både øget produktion af vindenergi og øget konvertering og lagring. Så kan vindenergi endnu bedre bidrage til at også samfundets øvrige sektorer kan skifte farve fra sort til grøn.

Her er den gode nyhed, at det fortsat bliver billigere og billigere at opføre vindmøller, hvorved tilskudsbehovet går hastigt mod nul.

Jeg tror det vil være svært at finde aktører i energi- og politikerkredse, der er grundlæggende uenige med Lars Bonderup Bjørn, hvad angår fokus på lagring af strøm. Derfor sparker direktøren også en åben dør ind. Danmark skal være i front, hvad angår udbygning med vindenergi, som vi er i dag, og samtidig skabe rammerne for en endnu mere intelligent og fleksibel brug af den grønne, billige strøm fra vindmøller. Det er en ambition, som energibranchen kan samle sig om, og som både energi- og erhvervspolitisk kan fastholde Danmark som en førende grøn nation på det globale landkort.