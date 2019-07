Der er efterspørgsel på ledige almene boliger i Ølgod, hvor selskabet har opskrevet 230 interesserede på ventelisten. Selskabet har i alt 230 almene lejeboliger i Ølgod, hvor kun ganske få er ledige mellem fra- og indflytning.

Selskabet har været i kontakt med erhvervsdrivende i Ølgod, som efterlyser lejeboliger til deres medarbejderne, hvor medarbejderne i dag pendler til og fra arbejdspladsen fra andre kommuner.

Domea Ølgod har dog udfordringer med at udleje selskabets almene boliger i Tistrup, hvor interessen er dalende og efterspørgslen nærmest ikke er eksisterende.

Data fra Danmarks Statistik viser en negativ borgertilvækst på -63 for Ølgod by for år 2018-2019.

Mangel på ledige almene boliger i Ølgod by har effekt på den negative borgertilvækst, hvor forskellen mellem udbuddet af ledige almene lejeboliger i forhold til efterspørgslen må anses som et klart tegn på mangel af almene lejeboliger i Ølgod.

Domea Ølgod har gennem det sidste år undersøgt flere byggemuligheder i Ølgod by. Og selskabet er klar til at opføre flere almene boliger på rette sted, så flere borgere får mulighed for at bosætte sig i en almen lejebolig i Ølgod.