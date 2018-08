PC'en var i en efterhånden svunden tid centrum i hjemmets IT, og da internettet kom også centrum i en masse andet. Det næstmest intelligente var clockradioen, og så var der ligesom ikke rigtig andet, der kunne programmeres i hjemmet. Radioen er afløst af streaming, PC'en er gået på pension, afløst af din smartphone, som også snart kommer på nedsat tid. Vi er på vej ind i Ambient Computing-æraen. Mere om Ambient Computing udviklingen en anden gang, men to af de spændende enheder, der spiller en central rolle i denne udvikling, er Google Assistant og Amazon Alexa, der begge er eksempler på de kommende ambient computing-devices - og samtidig nøglen til det intelligente hjem.

Det intelligente hjem version 1.0 kom for otte år siden. Herhjemme hos os startede det med en tur til Grønland. Turen åbnede mine øjne for global opvamning, og at der var noget, der var helt galt. Smeltende gletsjere og somme-temperaturer. Vi måtte gøre noget. Jeg bestemte mig for at gøre os herhjemme til forsøgskaniner på det intelligente hjem; målet var på den måde at halvere vores energiforbrug, uden at det blev surt. Projekt Grøn Uden Afsavn.

Afsavn blev der ikke noget af, men masser af uventede oplevelser. Med bøvlet programmering fik jeg tænd og sluk af lyset til at virke på de rigtige tidspunkter. Det intelligente hjem var i virkeligheden en masse små øer af ting, der ikke kunnet tale med hinanden - og somme tider heller ikke med sig selv. Det var virkelig noget, man blev populær på, når vi en vinteraften efter en uge i sommerhus vendte hjem til en iskold vandsen,g der ikke tændte som programmeret, eller vi ikke kunne komme ind i huset, fordi dørlåsen var gået i dvale.

Men projektet var sådan set en succes; jeg fik faktisk halveret energiforbruget gennem intelligent styring, udskiftning af belysning, nogle nye hvidevarer og ud med alle de gamle strømforbrugende PC'er. Faktisk sparede jeg så meget på strømmen, at kørslen i den Tesla, vi fik tre-fire år senere, kunne rummes indenfor rammerne af det oprindelige strømforbrug. Jeg har dermed fået lempet det meste af vores energiforbrug til transport ind under niveauet for det gamle - og nu grønne - strømforbrug.

Det intelligente hjem version 2.0 kom så til for fire-fem år siden. Da jeg startede mit projekt, var det intelligente hjem ikke ret intelligent. Faktisk var det ret ubegavet. Man kunne tænde og slukke for ting, og man kunne programmere forløb. I version 2.0 blev dimserne forbundet via internet med servere oppe i skyen, og dermed kunne de tale sammen. Så nu er de ikke længere dumme, men "aware" - eller opmærksomme. Opmærksomme på, hvad der foregår, på hinanden, og på min gøren og laden. Og de kan udveksle data med hinanden. Cloud og servere overtog dataindsamling, snak mellem dimser og styring, og pludselig var det hele meget mere brugbart.

Og nu kommer så det intelligente hjem version 3.0, bundet sammen af Ambient Computing. Nu bliver det her for alvor intelligent, og den gode nyhed er, at det er slut med programmeringer og lange indstillingsøvelser. Nu er det ikke længere tomme ord med al den intelligens. Tingene skal (næsten) ikke længere indstilles, de finder selv ud af det meste. De snakker med hinanden, og de hjælper mig. Men intelligensen er hverken i dimserne eller i hjemmet. Alt det smarte foregår mestendels hos Amazon eller Google. Oppe i internet-skyen er digitale assistenter klar til at hjælpe mig. Er der behov for betjening, sker det via noget, der står på hylden og ligner en stofbeklædt mini-Stelton-kaffekande, og ligesom PC'en var stuealteret i gamle dage, er de her enheder noget, der vil stå i ethvert hjem fremover. Jeg taler til bæstet, og det svarer mig, Amazons Alexa indtil videre kun på engelsk, men Googles tilsvarende kan tale dansk til efteråret. Den tænder og slukker mit lys, fortæller mig vejrudsigten, læser mine mails op, køber ind for mig - og hvad ved jeg.

Kameraer, alarmer, og hvad der ellers er i hjemmet, kan assistenterne styre. Man kan betjene og på sigt automatisere. De vil efterhånden tage ved lære af min adfærd, finde ud af, hvornår jeg ikke er hjemme, slå alarmen til, skrue ned for varmen, eller tænde lidt lys, så det ser ud som om, jeg er hjemme. Automatiseringen kan en masse, men man skal forholde sig til, hvad man vil fortælle Google eller Amazon.

Det intelligente hjem version 3.0 giver mig også mulighed for en ny runde Grøn Uden Afsavn. I løbet af efteråret tager jeg fat på det intelligente hjem version 3.0. Jeg kigger på energiforbrug til opvarmning og smartere styring heraf, og nu vi er i gang, gør vi en ekstraindsats for miljøet - og flytter flere flyrejser over til Tesla-kørsel og dermed grøn strøm. Næste fase i projekt Grøn Uden Afsavn halverer vores Co2-udledning fra flyture gennem flere elbil- og togture. Vi lægger vores rejsemønster om. Fly er en luksus; selvom det er billigt, er det så Co2-belastende, atman skal bruge det med omtanke.

Men det intelligente hjem er mere end energistyring. Jeg får samtidig intelligente alarmer, der kan se på min smartphones placering, om jeg er hjemme, og automatisk slå alarmen til, når jeg er ude. Jeg får dørlåse, der åbner og samtidig deaktiverer alarmen. Min garage lukker porten op automatisk, og tænder lyset, også i haven, der henligger i buldermørke, så jeg kan finde ind - men naturligvis kun, når det er mørkt. Min dyne checker, hvordan jeg har det, mens jeg sover og styrer temperaturen i soveværelset; den åbner vinduet. Vinduet lytter efter støj, og hvis der er larm i gaden, lukker det, så jeg sover uforstyrret videre. Kaffemaskinen kigger i min kalender og brygger, så det passer. Men først og fremmest er det hele i stand til at tage ved lære, så jeg skal ikke igennem endeløse programmeringsøvelser, kun nemme små registreringer. Det intelligente hjem er på vej til for alvor at blive intelligent.