Det vil være en ulykke at lukke VUC'erne

Læserbrev: Vi skal have gode uddannelsesmuligheder i hele Danmark. Det gælder både erhvervsskoler, gymnasier og særligt de uddannelsestilbud til voksne, som VUC tilbyder.

Jeg mener, at VUC er en af de vigtigste uddannelsesinstitutioner. Du kan gå på VUC i hele landet, og det er en uddannelsesinstitution, hvor mange af dem, der ikke har haft mulighed for at tage en uddannelse, får muligheden for at færdiggøre en 9. klasse, en 10. klasse, tage en HF på enkeltfag og kvalificere sig til videre uddannelse. Med megen bekymring kan jeg se, at VUC i Grindsted og Varde skal lukke til sommer, og VUC i Vejen er lukningstruet. VUC-sektoren - og særligt de små udbud i yderområderne er presset økonomisk. Det skyldes dels faldende aktiviteter grundet aftalen om Forberedende Grunduddannelse. En aftale Socialdemokratiet er med i, og som vi selvfølgelig står ved. Men regeringens besparelser på uddannelsesområdet - 600 millioner kroner alene på VUC, har samtidig været gift for sektoren. Derfor skal vi se at få afskaffet omprioriteringsbidraget, og så skal vi give VUC-afdelingerne en ekstraordinær økonomisk håndsrækning.

VUC'erne er nemlig beliggende lige der, hvor der er størst brug for dem, og der er et kæmpe potentiale i at gentænke VUC som et sted for voksenuddannelse. Det er fint, vi har højkonjunktur, og mange mennesker med lidt eller slet ingen uddannelse stadig har foden indenfor på arbejdsmarkedet. Men flere end 600.000 danskere mangler grundlæggende uddannelse, heraf er der mange ordblinde voksne, som har brug for en særlig indsats. Ved en ny økonomisk krise bliver der et kæmpe behov for uddannelse for denne gruppe.

Det gør derfor et kæmpe indtryk, at 8 VUC'er må lukke, og at 13 på landsplan er truet af lukning. En del af eleverne er et sted i deres liv, hvor de siger: Nu skal det være.

Hvis de i fremtiden får en længere vej til uddannelse ved at skulle søge til de store byer som Kolding, Esbjerg eller Vejle for at blive optaget på VUC, så kan hele grundlaget for at komme ind i uddannelsessystemet, tage en HF uddannelse, for måske så at læse videre, bliver truet.

Vi må derfor ikke bare lade VUC'erne sejle deres egen sø. Vi har brug for gode uddannelsessteder for voksne - både nu og i fremtiden.