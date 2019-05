Det var en katastrofal fejltagelse at nedlægge Rejseholdet

På kant: 88 uopklarede drabssager siden 2009. Og blandt dem nogle meget markante sager, f.eks. drabet på den 18-årige Emily Meng fra Korsør -men uanset hvem der er dræbt, og hvordan det er sket, er 88 for mange.

Offentligheden og et politisk pres har sat gang i et arbejde i Rigspolitiet, som skal sikre specialistviden til efterforskningen af de mest komplicerede drabssager.

I 1993, da jeg opholdt mig på FBI's National Academy i Virginia i USA, blev jeg inviteret til at holde et oplæg om drabssager i Danmark. Det skete på et seminar for drabsefterforskere fra hele USA. Da jeg fortalte dem om vores opklaringsprocent på ca. 90, var de målløse. Dengang eksisterede Rejseholdet, som jeg i 20 år var en del af, og hvor jeg sluttede som souschef, før jeg kom i PET.

Det var Rejseholdets "guldalderperiode", som museumsdirektør for Politimuseet Frederik Strand skriver i sin fremragende bog om Rejseholdets historie. I knap 75 år havde Rigspolitichefens Rejseafdeling fungeret som embedets flagskib og politiets ultimative kraftcenter, når det drejede sig om opklaring af drabssager

Rejseafdelingen blev nedlagt 1. april 2002. Et chok for de ansatte og en stor overraskelse for offentligheden. En skam og helt uforståeligt, da stort set al drabsefterforskning dengang var baseret på de erfaringer, som man gjorde sig i Rejseholdet,

Dansk politi har har stadig en høj opklaringsprocent, men en revurdering af indsatsen er nødvendig. Der skal ikke herske tvivl om, at for mig ville løsningen være at genskabe Rejseholdet. Jeg har mødt kolleger - og dem vil man stadig møde mange af - der i hele deres polititilværelse, aldrig har deltaget i efterforskningen af et fjerndrab, dvs. drab, hvor der ikke er nogen forbindelse mellem gerningsmand og offer, som netop er tilfældet i de 88 nævnte sager. Det er indlysende, at man ikke kan opbygge kompetencer, når man aldrig eller meget sjældent beskæftiger sig med sådanne drab.

På landsplan efterforskede Rejseholdet 10-20 drab om året, og derved blev der opbygget en fantastisk viden og indsigt, som den enkelte politikreds aldrig nogensinde vil kunne opnå i forbindelse med - og heldigvis - de få drabssager der finder sted der.

Derfor: Genskab Rejseholdet!