Det offentlige er samfundets maskinrum - og det skal vi passe på

OK18: Der er udsigt til større lønstigninger i det private end i det offentlige, men i de seneste år har stigningerne i det offentlige været størst, derfor passer pengene. Sådan lyder argumentet fra regeringen og kommunerne, og det lyder jo ikke tosset. Så hvorfor er offentlig ansatte så utilfredse med regnestykket?

For det først er der lønfest i det private efter at opsvinget har bidt sig fast, et opsving der ikke kommer det offentlige meget til gode. Sygeplejersken og politimanden henter i hvert fald ingen ekstra gevinst ved at dansk erhvervsliv drøner der ud af.

For det andet har det været hårde år i det offentlige, der er blevet løbet stærkt, jævnfør især effektiviseringskravene i gymnasiet, på hospitalerne og ikke mindst i folkeskolen, hvor lærerne siden 2013 har skulle undervise mere til den samme løn.

Der bliver knoklet mere end nogensinde i det offentlige, skal det ikke belønnes? Vi har en borgerlig regering, plejer de ikke at belønne hårdt arbejde?

Højere lønstigninger i det private, fordi det offentlige har fået sine stigninger, javel ja. Men selv hvis stigningerne fulgtes ad de næste år, ville lønnen i det private stadig være langt foran den offentlige sektor. En pædagog tjener gennemsnitligt 25.000,- om måneden, inden for reklame og marketing er månedslønnen i gennemsnit på 45.000 kroner.

En sund konservativ tanke siger, at man skal huske hvem man står på skuldrene af. Tidligere generationer der har opbygget samfundet. Det samme kan man sige om vores velfærd. Det må ikke blive noget man tager for givet, og først lægger mærke til når det ikke fungerer. Mere respekt for de mennesker der passer på vores børn, som får transport og trafik til at fungere, som hjælper de unge til at få ordentlige eksaminer.

Undertegnede har undervist i både gymnasiet og grundskolen. Her skal det handle om grundskolen. Lærerne er pressede og man skal virkelig ville lærergerningen, hvis man søger ind på seminariet i dag.

Overvej hvilke konsekvenser har det hvis man ikke længere kan tiltrække dygtige mennesker i folkeskolen? Det betyder at vores børn og unge får dårligere uddannelser, kommer til at klare sig dårligere i samfundet og bliver medvirkende til at samfundet udvikler sig i den forkerte retning. På den anden side er det jo først i fremtiden, hvor vi er døde og borte eller nyder godt af en fed pension. Nogle gange skulle man tro at regeringen tænkte sådan.

Personligt har jeg svært ved at forestille mig et vigtigere erhverv end lærerens. Og svært ved at forestille mig noget mere ligegyldigt end den nyeste opgradering af iPhone eller seneste afsnit af Khardasians.

Men det er jo bare, fordi du selv er lærer, er det ikke? Nej, jeg er lærer, fordi det giver mening.

Mere respekt for offentligt ansatte. Det er hér kuglerne støbes. Uden disse mennesker ville den private sektor bestå af analfabeter og kronisk syge. Uden disse mennesker ville betingelserne for at det private kan fungere forsvinde. Det offentlige producerer mennesker, det private producerer varer, dét er er virkeligheden.

Sektorerne kan ikke fungere uden hinanden. Faktisk supplerer de hinanden på forbilledlig vis i Danmark. Ødelæg nu ikke det ved at presse hospitalspersonale og pædagoger for meget. Hvor mange gange har man ikke hørt skrækhistorier fra pressede sygeplejersker? Hvor ofte har man ikke læst om pædagoger der stod alene med uforsvarligt mange børn? Vores børn. Husk nu på det.

Er undertegnede blevet det offentliges mand? Næ, det handler bare om løn som fortjent. Hvis der er ansatte i det private, som ikke bliver anerkendt for deres arbejde, så må man også råbe op, men nu handler det om det offentlige. Det handler om de mennesker, som regeringen kaldte for uansvarlige, fordi de varslede strejke for 90.000 offentligt ansatte, hvorefter regeringen varslede lockout af 440.000 offentligt ansatte. En samfundsnedbrydende lockout, der heldigvis kan ende med at regeringen bliver så upopulær, at vi får en ny.