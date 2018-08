Det gode fællesskab grundlægges i børnehaven: Mobning handler også om opdragelse

Mobning: Tak for det dejlige indlæg af mobbeforsker Helle Rabøl Hansen i avisen Danmark den 6. august. Hvor er det befriende at få de rette sammenhænge frem i medierne om mobning: At det er fællesskabet, som mobningen foregår i, som er årsag til mobningen og ikke, som der ofte fejlagtigt siges, er noget i vejen med den, som mobber eller den, som bliver mobbet.

Hvor er det godt, at en meget faglig kompetent person forklarer den rette årsagssammenhæng, så det giver mulighed for at handle, så det virker. Nemlig at mobning er de voksnes ansvar! Hverken mere eller mindre. Det er de voksne, som skal lære børnene om det gode fællesskab og give børnene de sociale færdigheder, som er nøglen til et trygt, godt og mobbefrit fællesskab. I et mobbefrit fællesskab har børn lov til at se anderledes ud, være stille, være fjollede, være anderledes tænkende eller være ivrig og fremme i skoene uden at blive til mobbeoffer eller mobber.

I indlægget er der fokus på skolen, hvor mobningen er mest synlig og mest er i fokus. Men de gode sociale spilleregler kan indlæres inden skolestart i børnehave, vuggestue, dagpleje eller i hjemmet. Det vil både aflaste skolernes personale og forældre; og ikke mindst forebygge den for børnene så smertefulde mobning, som foregår i skolerne. Et sundt og godt fællesskab opstår, når børn lærer de gode normer, moral og et empatisk fælles sprog, hvor der er plads til alle og alle har værdi.

Det gælder om, at børnene får mulighed for at tilegne sig de sociale konventioner med hensyn til opførsel og hensyntagen til andre, f.eks. at sige værs'go, tak, vente på tur, holde sin plads i køen, vise andre respekt osv. Det kan opbygges i hverdagen ved daglig træning med oprigtige voksne, som tør tage udfordringen og udvise udholdenhed i ønsket om at guide børnene. Et sundt og godt fællesskab fremmes, når børnene både oplever og erfarer det gode fællesskab, så de tilegner sig det, fordi de ved, hvordan det fornemmes med egne sanser, hvordan det fungerer og har tilegnet sig værktøjerne til at mestre det.

Børnene kan opleve det gode fællesskab, når de er samlet til fx måltider, oplæsning, sang, fælles kreative aktiviteter, leg eller andet voksenstyret fællesskab. Her kan den voksne guide børnene i at overholde fællesskabets regler og lade dem mærke velværet ved at være i et fællesskab med plads til alle. Her er indøves at vente på tur, lytte til andre, dele andres glæde og fortælling, formidle egne oplevelser og følelser til lyttende kammerater og mærke andres anerkendelse mm Et sundt og godt fællesskab bevares, når de ansvarlige voksne levende følger med i børnenes indbyrdes sociale liv og fornemmer, hvad der er på spil både det åbenlyst synlige og det mere skjulte, som sker "udenfor voksnes synsvidde". Det er den voksnes ansvar at have "nul tolerance" og gribe ind overfor både åbenlyse drillerier og "DU må ikke være med" og noget, som kan udvikle sig til, at nogle børn føler sig udenfor fællesskabet. Så gælder det om at høre alle versioner af sagen, dømme retfærdigt og drage de rette konklusioner.

Det er også vigtigt at guide nogle børn i legesituationer, så alle føler sig trygge og med i fællesskabet. I hverdagen kan man italesætte dette ved at bruge udtryk som "her er vi alle venner", "her er vi søde ved hinanden" osv. Så for at grundlægge et godt kammeratskab og både på kort og lang sigt at forebygge mobberi, hjælpe lærerne, forældrene og ikke mindst børnene, rustes ved at børnene, at de

- lærer de sociale konventioner

- lærer hvad et godt fællesskab er

- lærer at praktisere det gode fællesskab i legen