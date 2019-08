Det er vel ikke længere attraktivt at undervise i den danske folkeskole

Læserbrev: Lærerprofessionen mangler status, og det skræmmer enhver, som overvejer læreruddannelsen. Ansøgertallene er faldet, og det bør vi være bekymrede for. Samfundsudviklingen, den kulturelle frisættelse og skolen i forandring med de flotte intentioner og de manglende ressourcer fra april 2013, tegner virkeligheden for nutidens folkeskole. Tillid og respekt for lærerfagligheden er udskiftet med dårlige vilkår, manglende tid til forberedelse, udfordringer med udadreagerende børn, inklusionsproblematikker, og cirka fem millioner mennesker, som har en mening om, hvordan skolen skal drives.

Den komplekse profession kræver en superman, men en afgørende faktor er lysten til at undervise børn og unge under en antiautoritær pædagogik. Det er Danmarks fremtid, vi står med, og vores børn og unge har brug for uddannede lærere og en undervisning, som er præget af, at læreren har taget hensyn til den enkelte elevs faglige og sociale kunnen. Besparelser på skoleområdet skal stoppes, fordi tabene er enorme. Vi skal satse på uddannelse med den nødvendige handling og økonomi. Jeg mener, at vi skal investere og opkvalificere nutidens læreruddannelse, fordi vores elever er et produkt af et samfund, der i den grad gør lærergerningen uundværlig.