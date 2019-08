Det er uniformsmisbrug

Læserbrev: En muslimsk læge og regionsrådspolitikker taler på en offentlig tilgængelig video i sin lægekittel med regionens logo om djævlebesættelse og rituelle udvaskninger.

Regionen har fået adskillige klager over lægen, som således misbruger sin lægeautorisation og regionens uniform til religiøs sammenblanding med lægevidenskab.

Regionens direktion forsvarer den muslimske læges ret til ytringsfrihed.

Sagen drejer sig ikke om ytringsfrihed, men om uniformsmisbrug. Selvfølgelig må lægen sige, hvad han vil, men når man er iført et embedes ornat, i dette tilfælde en lægekittel og stetoskop, bør man vide, at man udtaler sig på standens vegne og bruger lægens kittel som sandhedsvidne.

Religion må på ingen måde blandes sammen med lægevidenskab.

Den muslimske læge må lære at accepterer, at religion her i landet er et privat anliggende, som ikke skal tages med på arbejde.

Desværre kan den muslimske læge ikke se fejlen i hans adfærd. Han afviser at slette videoen. Regionens ledelse har jo også givet ham et godt alibi i "Ytringsfrihed".