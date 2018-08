Det er på tide at sige fra nu, Lars Løkke - ellers forbløder dit parti

"Jeg vil ikke være statsminister for enhver pris," sagde statsminister Lars Løkke Rasmussen, inden han dannede sin anden regering.

Man kan spørge sig, hvor meget det udsagn holdt efterfølgende, men der er i alle tilfælde ikke tvivl om, at det bliver han, hvis han ikke får sagt fra til de udmeldinger Dansk Folkeparti er kommet med på det seneste.

Vi var mange, der var meget utilpasse ved, at Dansk Folkeparti ikke påtog sig at gå i regering, da Lars Løkke Rasmussen dannede sin anden regering. Dansk Folkeparti var gået frem, og hvis der havde været nogen moral i partiet, havde man naturligvis kvitteret for vælgernes dom ved at påtage sig en del af regereringsansvaret. Det havde været sundt, for et regeringsansvar ville formentlig have filet meget af den populisme og forsimpling, partiet har stået for i den mellemliggende periode.

Nu har Dansk Folkeparti så proklameret, at man vil i en kommende regering. I en Venstreregering.

Men det kan ikke ske, hvis de meldinger, der er kommet fra Dansk Folkepartis Thulesen Dahl og Morten Messerschmidt op til og efter partiets sommergruppemøde holder stik om, at man ønsker flere forbehold i forhold til EU, og at man i det hele taget ønsker Danmark ud af EU.

Sådanne krav kan Danmarks Liberale Parti, Venstre ikke holde til. Venstre har mere end noget andet parti været bannerfører for det Europæiske samarbejde. Venstres tidligere formand, EU kommissær Henning Christophersen var for år tilbage sammen med den daværende kommissionsformand Jack Delors arkitekterne bag store dele af fundamentet for det fælles europæiske samarbejde. Venstre har altid været et parti, der har tegnet Danmark stærkt i det internationale samarbejde.

Hvis det er meningen at udradere Venstres grundholdninger og dermed en stor del af partiets trofaste vælgerskare med en regeringsdannelse, der indbefatter et parti, der vil det stik modsatte mht. det Europæiske samarbejde, så vil en regeringsdannelse med Dansk Folkeparti lige være vejen. Bare en formodning hos en stor part af Venstres vælgere om, at noget sådant kunne blive resultatet, vil få trofaste venstrevælgere til at sky partiet ved et folketingsvalg.

Venstres formand, Lars Løkke Rasmussen kan selvfølgelig for at blive statsminister igen, sætte taktikken højest og holde munden lukket til Dansk Folkepartis krav og gå ud i en valgkamp, som vil holde vælgerne i det uvisse. For så siden ved en regeringsdannelse at måtte høste dommen: Man fik altså statsministerposten og betalte enhver pris for den. Dermed vil Lars Løkke Rasmussen have lagt endnu en tung sten til sit blakkede eftermæle. Og Venstre vil forbløde.

Hvis ikke det skal ske, og hvis ikke Lars Løkke vil være den, der lukker og slukker tiltroen til det liberale Venstre, hvis han virkelig mener, han ikke ønsker at være statsminister for enhver pris, så må han sige stop nu til Dansk Folkepartis stadige afpresning af ham og af Venstre.

Det er alt rigeligt, at Dansk Folkeparti på udlændingeområdet har presset Venstre til en retorik og nogle tiltag, der burde ligge langt fra Venstres idealer og holdninger. At Dansk Folkeparti nu også forlanger Regionerne nedlagt på tværs af den kendsgerning, at også forskerne har konkluderet, at regionerne har klaret deres opgave rigtig godt, og bedre, end man kunne forvente i en situation, hvor Venstre også gav sig for presset til at få nedlagt amterne med deres ekspertise og meget bredere beføjelser, som kunne sikre den forsvarlige faglighed, som man nu ofte anklager kommunerne for ikke at besidde på specialområderne.

Landets statsminister bør nu få sat fødderne ned overfor Dansk Folkepart og sige: Hertil og ikke længere, hvis han vil bevare den mindste respekt omkring sit virke og sit parti.

Man spørge sig: Er det lige netop det, Dansk Folkeparti pønser på skal ske: at de op til valget stiller så store krav, at Venstre må sige nej, så DF igen i en fireårsperiode slipper for regeringsansvar?

Hvis det er det, det hele går ud på, bør Lars Løkke dog stadig huske sine egne ord: "Jeg vil ikke være statsminister for enhver pris."

Det er tid at sige fra nu.