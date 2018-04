Det er en misforståelse, at FOA er blevet taget som gidsel af lærerne

Replik: Kære Flemming Damkjer.

Du skriver i et læserindlæg i avisen Danmark, at du synes, at jeg svigter de ansatte i hjemmeplejen, fordi FOA indgår Ii en solidaritetspagt med alle øvrige fagforeninger i staten, kommunerne og regionerne.

Jeg tror, at dit udsagn må bygge på en misforståelse.

Den solidaritetspagt, som FOA har haft en meget central rolle i skabelsen af, indebærer, at vi på tværs af fag og på tværs af arbejdsgiverområder vil sikre de ansatte en fair andel af det økonomiske opsving oven på den økonomiske krise.

Hertil kommer så særlige problemstillinger for de enkelte faggrupper, som vi I fællesskab tager et ansvar for at finde løsninger på.

Det gælder vidt forskellige emner: Et ekstra løft til de kvindedominerede fag og til de lavestlønnede, en særlig pulje til at gøre det mere attraktivt at blive SOSU'er og sygeplejerske, fastholdelse af seniorfridage og seniorbonus i kommuner og regioner, sikring af den arbejdsgiverbetalte spisepause og indflydelse for lærere og undervisere på egen arbejdstid.

Jeg kan godt finde store FOA-interesser i disse emner.

De offentligt ansatte er i disse år udsat for et betydeligt pres. Både på arbejdsvilkårene i dagligdagen og her ved overenskomstforhandlingerne.

Jeg er modsat dig rigtig glad for, at det er lykkedes at skabe fælles fodslag mellem alle offentligt ansatte om emner, som berører os alle og emner, som især berører nogle af os.

Din kones pensionsvilkår, som du omtaler, har jeg svært ved at kommentere på baggrund af dine oplysninger i læserbrevet. Der er mange faktorer, der spiller ind på din kones forventede årlige pension. Har hun været fuldtidsbeskæftiget i sine 33 år I faget? Har hun været uddannet alle årene? Har hun hævet sin pensionsindbetalinger på et tidspunkt? Har hun haft afbrydelser I beskæftigelsen og dermed ikke haft pensionsbidrag - ved arbejdsløshed, barselsorlov, før vi fik gennemført fuld pensionsdækning eller andre former for orlov? Osv. Osv.

Det kan din kone få et ordentligt overblik over, hvis hun henvender sig til kunderådgivningen i PenSam.