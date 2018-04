Det eneste argument for at beholde Radio 24syv i København er - københavneri

Medier: Radio24Syv er en rigtig god radiostation. Men med al respekt kan den nogle gange minde om en københavnsk lokalradio, hvor det forudsættes, at lytterne ved, hvor Christians Brygge ligger, og hvad Vega er for noget - for nu at nævne et par eksempler.

Så radioen burde tage imod tilbuddet om at flytte til Jylland. Radioens chefredaktør, Jørgen Ramskov, har udtalt, at en flytning vil betyde, at man ikke kan lave Radio24Syv, som vi kender det i dag.

Jamen, det er jo lige præcis det, der er meningen med en flytning. Naser Khader skrev forleden, at det, der har givet radioen succes, er, at den ligger centralt placeret i forhold til beslutningstagerne. Og det er netop en af radioens store svagheder - nemlig at den ligesom Khader mener, at alt drejer sig om det, der foregår på Christiansborg. Men det er der masser andre medier, der beskæftiger sig med.

Der kan jo dårligt slås en prut på Borgen, uden at det skal refereres i vores fire tv-kanaler samt i alle radiokanaler. I stedet for at løbe i hælene på de andre medier, kunne det være forfriskende, hvis 247 begyndte at interessere sig for, hvad der sker ude i landet. For uanset hvor betydningsfulde, personer som Naser Khader mener at være, så er det jo altså en kendsgerning, at uden folk i udkantsdanmark var han ingenting.

Så lad os dog høre noget om, hvad disse mennesker går og tænker. For de tænker faktisk, selv om det ikke foregår på københavnsk. Og på samme måder findes der i provinsen masser af kulturtilbud, som fuldt ud kan måle sig med de københavnske.

Det har været fremhævet, at kritisk journalistik kræver, at offeret befinder sig i studiet (og her forudsætter man, igen, at den slags kun kan laves med f.eks. folketingspolitikere). Jeg har nu hørt masser af kritiske telefoninterviews, men i øvrigt kan man jo fint oprette en ekstra afdeling i København med fire-fem medarbejdere - som man skyndte sig at gøre i Aarhus, da tankerne om en flytning første gang blev luftet. Det eneste virkelige argument for at bibeholde Radio24Syv i København er faktisk: Københavneri.

De dumme jyder kan ikke lave radio. Men jeg kan forsikre, at der findes masser af jyder, som kan gøre det mindst ligeså godt som det i øjeblikket gøres i en hel del af radioens programmer (uden at jeg nævner navne).