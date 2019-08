Der mangler overensstemmelse mellem overskrifter og indhold

Læserbrev: Kære chefredaktion, Jeg hører til Jeres trofaste skare af papir-avislæsere, og har med glæde set, hvordan avisen gennem årene har udviklet sig - kommercielt og redaktionelt.

I perioder har jeg også fået lov til at være en del af udviklingsprocessen. Respekt for det forretnings- og udviklingsmæssige. Det er en fantastisk rejse, I er på.

Redaktionelt er jeg dog for tiden en smule bekymret. Det gælder specielt de overskrifter, I anvender.

Jeg synes ikke, der er overensstemmelse mellem overskrift og tekstindhold.

Måske vil I påberåbe jer den redaktionelle frihed, som det vist hedder.

Men på samme måde som I holder erhvervs- og samfundslivet i ørerne, må I også selv kunne stå for et faktatjek, når det gælder overskrifter.

Tre eksempler: Lederen 28. juli: Klimatosser må til fornuft. Lederen 30. juli: Til kamp mod plastic-svinene. Artikel i Esbjerg-udgaven 30. juli: Esbjerg studiedrømme smadret af dalende optag.

Mit spørgsmål er, om der hos jer - eller i branchen - eksisterer et juridisk eller et etisk kodeks for formulering af overskrifter. Eller hvordan I i øvrigt sikrer jer, at der er overensstemmelse mellem overskrift og indhold?

Måske I skulle overveje nogle interne retningslinjer om, hvordan I kvalificerer ordvalget i overskrifter?

SVAR

Kære Ib Christensen, Tak for både dine roser og dine kritiske bemærkninger. Det er meget vigtigt for os som seriøst medie, at vi bringer korrekte oplysninger. Det er vi i øvrigt også forpligtet til jævnfør de presseetiske regler, der gælder for nyhedsmedier generelt og vores egne presseetiske regler, som kan læses på jv.dk. De regler omfatter også, at der i artiklerne skal være dækning for formuleringerne i overskrifterne. I dine to første eksempler er der tale om ledere, hvori vi giver udtryk for vores holdninger, og hvor jeg i begge tilfælde mener, at der er dækning for overskrifterne i teksten. I det tredje eksempel vil jeg gerne indrømme, at vi med ordet "smadret" bruger et kraftigt udtryk, men det vil jeg også vurdere, at der er dækning for. Der har været et mål om, at Esbjerg inden 2020 skulle nå 10.000 studerende, men antallet er kun nået op på 6000.

Mads Sandemann, chefredaktør.