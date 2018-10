Der kommer en regning - også på uddannelsesområdet

Engang havde Danmark en velfungerende offentlig sektor. Det har vi ikke længere. Togene kører ikke til tiden - hvis de overhovedet kører. Posten kommer alt for sent - hvis den overhovedet kommer. Konsekvenserne af en dødbringende cocktail af nedskæringer, digitalisering og New Public Management er tydelige for enhver. Skatteinddrivelsen, som skulle være så effektiv og billig som mulig - dvs. uden rigtige mennesker til at gribe ind - har i praksis kostet skatteborgerne milliarder. En dysfunktionel, digital sundhedsplatform i Region Hovedstaden bringer ifølge sundhedspersonalet i en del tilfælde patienternes liv i fare. For bare at nævne et par eksempler.

Også på uddannelsesområdet er kursen lagt mod en stille katastrofe. Man kan ikke se den med det blotte øje. Der er ingen lig på bordet, der kan fremvises. Mange gymnasier - det område, jeg kender bedst - ser jo nydelige ud: Bordfodbold til de unge mennesker og dyre møbler, indkøbt i bedre tider. Men der kommer en regning: Årlige besparelser, underbemanding, manglende tid til forberedelse, stress blandt underviserne, storhold og samlebåndsundervisning af værste skuffe. Alt dette udgør en tidsindstillet bombe under det danske samfund.