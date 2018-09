Der er ikke ryddet op, Danske Bank

Mange danskere har klare erindringer om danske bankers adfærd før og under finanskrisen for ti år siden. Ligene væltede ud af skabene. Og det, der kom frem, var mere end tilstrækkeligt til at afsløre en rådden bank- og finanssektor. Det var sådan, sektoren fremstod, da historierne var blevet endevendt i medierne. Råddenskab, inkompetence, griskhed, uansvarlighed, nepotisme, svindel, uforsigtighed - er nogle af de ord, man nødvendigvis må bruge, hvis man skal karakterisere den danske bank- og finanssektor - dengang. Grådighed er nok hovedbegrebet.

Enhver, der har fulgt den finansielle sektor i årene efter finanskrisen, har stillet sig spørgsmålet: Hvad har vi lært af finanskrisen? Hvad har bankerne lært? Hvad har lovgiverne lært? Hvad har kunderne lært? Hver gang, jeg som kunde, avislæser, observatør, involveret og interessent har mødt den finansielle sektor, har mit eget svar været: Stort set ingenting! Bankerne og de finansielle virksomheder er kommet i lidt strammere tøjler. Men som et ungt socialdemokratisk folketingsmedlem siger det i en ny bog: "Vi har ikke lært en flyvende fis". Faktisk ser det ud, som om meget er ved det gamle, måske endda med øget hastighed. Så det er nok rigtigt at sige, at noget er ved det gamle, noget er blevet værre, og det hele går stadig hurtigere.

Vi har ind imellem set en øverste leder sige: "Jeg tager som øverste leder det fulde ansvar". Det har vi fornylig set i Danske Bank. Og det er, som om alle ånder lettet op, når en CEO siger sådan, for så er vi færdige, og så kan vi komme videre. "Jeg tager det fulde ansvar" er en sætning, vi kan lide. Så er tavlen visket ren. Ansvaret er placeret. Også i det politiske liv kan vi lide det. Ansvaret er placeret: En minister går af. Men virkeligheden ser anderledes ud. Det er rigtigt: Sådan som vi tænker og formaliserer ledelse, så er alt, hvad der foregår i en organisation, den øverste leders/ledelses ansvar. Er det godt, får den øverste leder ros. Er det skidt, får den øverste leder ris - også selv om den øverste leder ikke var til stede. Men det vigtige er, at der er andre, undertiden mange andre, der også i én eller anden forstand er involveret og har ansvar, nemlig alle de medarbejdere og ledere på andre niveauer, som var til stede, som udførte og iværksatte alle de handlinger, der nu efterfølgende opdages, roses eller kritiseres eller straffes. Der er en organisation, som den øverste leder er i spidsen for, men som også eksisterer i kød og blod, efter at den øverste leder har taget det fulde ansvar. Et særligt aspekt ved det, i hvert fald i store virksomheder, er, at der også er en direktion. Direktionen er den øverste ledelse. Direktionen har en formand, en CEO - men hvad med de andre direktører? Hvad med deres medvirken og -ansvar? Hvad med deres nuværende og fremtidige roller som vigtige kulturbærende nøglepersoner i virksomheden? Bestyrelsen har en formand og en række medlemmer. Hvad med de såkaldt menige medlemmer af bestyrelsen? Hvad med deres med-ansvar?

Hvordan ændrer man kulturen, og hvordan rydder man op? Det er to sider af den samme sag. Man begynder med de øverste ledelseslag. Her skal der være mennesker, der i dagligdagen er bærer af de værdier, som man ønsker skal være de gældende og respekterede værdier i banken. Kultur er ikke noget, der kun står på papir og i erklæringer. Kultur bæres. Kultur er det levede liv i virksomheden. Medarbejderne er kulturen. Det er medarbejderne, der udfører arbejdet. Det er ikke CEO'en i Danske Bank, der har ekspederet alle sagerne om de 1500 milliarder hvidvask-kroner. Det er medarbejdere. Tror man, at de hundredevis af medarbejdere, der har ekspederet alle disse sager, har troet, at det alt sammen handlede om børneopsparing? De gigantiske overskud, der blev indtjent i denne lille udenlandske filial, tror man, at det var et fænomen, der ikke var kendt af bankens titusinder af medarbejdere - også langt uden for filialen?

Offentligheden har set, at Danske Bank først fyrede en direktør og dernæst lod, som om sagen var slut. Da det ikke var tilfældet, iværksatte banken selv en advokatundersøgelse. Man bebudede undervejs, at de penge, banken har tjent på hvidvask, skal bruges til at bekæmpe hvidvask med. Resultatet af den interne advokatundersøgelse blev fornylig præsenteret: CEO'en bebudede sin afgang, men forblev på sin post, og det blev offentliggjort, at han i den forbindelse modtager ca. 20 millioner kroner fra banken. Den samme dag tilkendegiver bestyrelsesformanden, at han bliver, men han siger, at han har lov til at forlade formandsposten, når oprydningsarbejdet fra hans side er gennemført. Hvis man tror, at det bibringer offentligheden og kunderne det indtryk, at nu er tavlen visket ren, så tager man frygteligt fejl. Jeg er tæt på at sige: Det forholder sig modsat. Der er ingen tillid; der er ikke ryddet op. Offentligheden undrer sig. Alt er ved det gamle. Der skal meget mere til, og jeg tror ikke, at Danske Bank i dag er bedre stillet omdømmemæssigt, end man var for en måned siden.