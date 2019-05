Læserbrev: Med den regering vi ser ud til at få, og den ringe indflydelse Dansk Folkeparti er spået, står det virkelig skidt til. Der snakkes allerede nu om flere lempelser på udlændingeområdet. For eksempel skal tilværelsen for børnene på Sjælsmark gøres meget bedre. Kan du se, hvor det bærer hen? Selvfølgelig skal børnene på Sjælsmark have det godt, det fortjener alle børn. Og det er forældrenes ansvar. De er nægtet asyl, altså må de rive teltpælene op, og vende næsen hjemad. Det kan ikke nytte noget, at vi ikke står fast.