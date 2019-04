På kant: På Ørestadens Gymnasium bør eleverne lære at holde deres kæft. På Nyborg Gymnasium bør rektoren lære at holde sin kæft. Hvis man råber "Luder!" efter en minister, bør man straffes kollektivt, råber man "Luder" efter en muslim bør man beskyttes. Hvis man følger landets skrevne love, bør man straffes for ikke at følge de uskrevne. I folketingssalen er der snævre grænser for, hvad man kan tillade sig at kalde andre overhovedet, men på gaden forventes det, at grænserne konstant flyttes.

Dansk Folkeparti og regeringen synes at have patent på, hvornår ytringsfriheden er acceptabel, og hvornår den ikke er. Når der lægges pres på gymnasiernes frihed, både elever og ledelse, fremelsker man kulturen, at det nok er bedst ikke at sige noget alt for højt, hvis man gerne vil frem i livet. Universitetsstuderende bindes af projektstøtte, forskningsmidler og praktikkontrakter, så de ikke kan udtale sig kritisk trods deres viden.

Fagbevægelsen svækkes fra politisk hold, så arbejdere ikke bliver for genstridige; frygten for at miste jobbet holder læberne tæt sammen, for arbejdsløse og syge underlægges stram kontrol fra jobcentrene. Uddannelsesloft, arbejdsprøvning, registersamkøring og digital overvågning. Der må kunne placeres et ansvar for alt det - åh ja, det er såmænd udlændingenes skyld, og ikke de politikere der har stået for at lede landet.