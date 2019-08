Der er behov for en anden alkoholkultur blandt unge

Læserbrev: Mange unge er her i august startet på en ungdomsuddannelse. Det betyder også starten på et nyt liv. De får nye venner og skal begynde at planlægge deres fremtid. For rigtig mange betyder det desværre også starten på en usund alkoholkultur.

19 procent af gymnasieeleverne i Region Syddanmark drikker hver uge over højrisikogrænsen på 14 genstande for kvinder og 21 for mænd. Det er med til at give danske unge Europarekorden i fuldskab, for selvom danske unge starter med at drikke senere end for 20 år siden, så bliver forbruget stadig for højt ved overgangen til ungdomsuddannelserne, fastslår en ny rapport fra Vidensråd for Forebyggelse.

Selvom danske unge drikker sjældnere end unge fra lande, vi sammenligner os med, så drikker de langt mere på én gang. Og de drikker for at blive fulde. Mange unge føler, at alkohol er medvirkende til, at de får det sjovere eller bliver gladere og får følelsen af at blive mere udadvendte. Men når musikken spiller og festen er i gang, tænker de måske ikke på konsekvenserne. Hver femte har haft sex i forbindelse med alkoholindtag og fortrudt det senere. Hver tiende har været i slagsmål eller været involveret i uheld eller ulykker.

Kulturen kan være svær at ændre for de unge selv, og derfor er der brug for en samlet indsats. Heldigvis er der god dokumentation for, hvad der virker. Ligesom Lægeforeningen, foreslår Vidensråd for Forebyggelse, at der bliver sat ind med strukturel forebyggelse på området. Allerede under valgkampen pegede vi på en række forebyggelsestiltag, vi ved er effektive:

Højere priser. Effektive alkoholpolitikker på uddannelsesstederne. Skærpet håndhævelse af forbud mod salg af alkohol til mindreårige samt strammere markedsføringslovgivning. Minimumsalderen for al køb af alkohol bør sættes op til 18 år.

Den holdning er vi heldigvis ikke alene om. 64 pct. af danskerne er enige i, at aldersgrænsen bør hæves. Lægeforeningen håber, at regeringen vil fremlægge en forebyggelsesplan, der tager udgangspunkt i de unge og skaber et solidt fundament, der kan bygges videre på.