Dennis Kristensen har svigtet hjemmeplejen til fordel for lærerne

OK18: I skrivende stund håber jeg, at overenskomstknuden er løst, og at medarbejderne i hjemmeplejen er blevet tilgodeset.

Det er mig uforståeligt, at FOA kan deltage i forhandlinger, hvor de forkælede lærere skal være midtpunktet. FOAs medlemmer i hjemmeplejen er lavt lønnede, har en dårlig pension og oplever hele tiden optimeringer og ændringer i hverdagen. Det til trods er det begrænset med klager over personalets håndtering af opgaverne.

Fagforeningerne har fastholdt musketér-ed med folkeskolelærerne, et forkælet folkefærd, som skal skabe nye borgere klar til forandringer, som samfundet kræver. Ansatte i hjemmeplejen er taget som gidsler for at hjælpe en gruppe, som er mod forandring. Mon en folkeskolelærer, som har lediggang på sin faste arbejdsplads vil finde sig i at få udleveret en el-cykel for at bevæge sig til en anden skole i kommunen, som mangler en vikar? Nej, det tror jeg næppe.

Medarbejderne i hjemmeplejen bliver sjoflet. Dennis Kristensen har udtalt, at man ikke er så langt fra hinanden på lønsiden, så glem lærernes arbejdstidsproblemer og skaf en anstændig løn og pensionsordning i hjemmeplejen. Min hustru har arbejdet over 33 år i hjemmeplejen, hvilket har udløst en livslang pension på 21.000 kroner - før skat. Hvad får en lærer efter samme ansættelse?

Dennis Kristensen, det er, hvad du har formået - derfor skylder du at glemme lærerne for at kæmpe for dine egne. Bondo har taget røven på jer. Jeg kan endnu huske, at han efter konflikten sidste gang udtalte sig på Skanderborgfestivalen, at han var bedrøvet over, at der ikke var flere lærere til stede på grund af de nye arbejdstidsregler. Hvor mange medarbejdere i hjemmeplejen kunne eller ville lade de svage i samfundet i stikken for at deltage i en festival? Ingen! jeg tror ikke engang, at tanken har strejfet dem.