Den liberale Vermund i konservativt antræk

Læserbrev: I et desperat forsøg for at kompensere over sin egen ufuldkommenhed i programmet Deadline, der blev sendt på DR2 d. 1. september, forsøgte Pernille Vermund at udgive sig for at være sand konservativ, da hun sendte et vagt stød i retning mod Morten Messerschmidt i weekendens udgave JydskeVestkysten.

Men, Morten Messerschmidt har naturligvis ret, når han i selv samme Deadline program udtaler, at Danmark ikke bliver mere borgerlig af at nedsætte skatten med en halv procent eller mere. Et borgerligt Danmark er karakteristisk ved, at der ikke er for store skel mellem samfundets lag. For Danmark skal hænge sammen - og store økonomiske skel mellem top og bund er ikke en borgerlig tanke - tværtimod. I et borgerligt Danmark er der en sammenhængskraft mellem befolkningen, og denne udviskes, hvis det kun er de rige, som bliver rigere - og det er jo netop sådan, Vermund ønsker det!

Jovist, DF ønsker også at give skattelettelser, - men hvor Vermund ønsker at gøre de rige endnu mere velhavende, ønsker Dansk Folkeparti at give skattelettelser i bunden af samfundet.

Derfor klinger det særdeles hult, når Pernille Vermund, der ligeledes indtil for få år siden ønskede en liberal flygtningepolitik, forsøger at iklæde sig et konservativt antræk - for hvis der er noget hun ikke er - så er det konservativ.