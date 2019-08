Læserbrev: Det står klart, at klimaet ændrer sig drastisk. De ændringer, der finder sted, tegner mere og mere konturerne af en klimakatastrof. 2030-målsætningerne fra Parisaftalen forsøges i medierne at blive drejet over på en målsætning, der nu går på 2050. Dette er alt for sent, da vi lige nu befinder os på forkanten af en række flere store klimaudfordringer.

Inertien i den menneskelige natur, når man tilhører den velbetalte elite, er stor. Man ender i alt dette som en pessimistisk klimatosse. Hvordan skal vi klare skærene, når vi ikke kan finde på andet, end at ville løse denne nødsituation med det samme økonomiske og politiske system, som har skabt krisen? Hvordan markedsfører man civilisationens undergang, så der også kan klemmes profit ud af den? Befinder vi os i forstadiet til den globale massegrav? I en verden, hvor autokrater sidder på magten og fundamentalismens og fascismens spøgelse huserer, har vi ingen rødder i fortiden og de nationale særkender. Vores rødder er i nuet og rækker ud mod fremtiden. Tidens magthavere tilhører historiens losseplads i morgen. Det er ungdommen og børnenes fremtid, vi står med i hænderne, og vi er ved at tabe den i profittens kloaker.