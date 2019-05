På kant: Demokratiet er under pres fra mange sider, og tilliden til politikerne er dalende. Mange er trætte af såkaldte levebrødspolitikere. Men omvendt kan man med et hurtigt museklik sprede vrede, opstand og modstand. For at sikre tilliden til og respekten for folkestyret og de folkevalgte, men også for landets gældende lov, er det høje tid at Christiansborgs politikere ændrer på lovene.

1. Spærregrænsen bør sættes op til 4 pct., og man kan vel også diskutere om, man som et minimum bør have en formuleret politik til en række spørgsmål (udarbejdet på tværs af Christiansborg), inden man er opstillingsberettiget.

2. For at være valgbar til Folketinget bør det kræves, at man har en ren straffeattest.

3. Partier, der ønsker at lovgive i strid med den danske grundlov, ved f.eks. at gå ind for etnisk eller religiøs udrensning, afskaffelse af folkestyret eller sharialovgivning bør ikke kunne opstilles til Folketinget. (Jurister må kunne formulere kravet, så det kan gælde inden for dansk lov)

4. Overtræder man dansk lovgivning i en valgperiode, bør Folketinget kunne beslutte, at man ekskluderes, og at man overlader pladsen til en suppleant.

5. Træder man ud af sit parti på et siddende mandat i indeværende valgperiode, bør man - uanset, om det er i folketing, regionsråd eller kommunalbestyrelse - ikke kunne skifte parti, men i stedet må man overlade pladsen til en suppleant eller træde ud som løsgænger.

Vi må aldrig glemme historien. Fred og frihed er ikke en given tilstand.