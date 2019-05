Demokratiet giver retten til dem, der vil af med det

I musicalen Les Miserable synges: Do you hear the people sing? Singing the song of angry men? It is the music of the people who will not be slaves again! Sangen kunne handle om de gule veste i de franske gader i dag. I det hele taget synes det som om, at folk er på vej ud i gaderne. Brexit-tilhængere og modstandere demonstrerer i britiske gader, og klimademonstranter er blevet anholdt i London efter at have spærret trafikken. Greta Thunberg har fået sin generation på gaden. I Danmark støder racisten Paludan og volds- og ødelæggelsesberedte modstandere sammen i hovedstadens gader og afslører fællesskabets magtesløshed over for de kræfter, som er mere konsekvente i systemets bekæmpelse end vi mange er i forhold til systemets bevarelse. Jeg var selv som så mange andre på gaden for nylig under parolen "Hvor er der en voksen?" for at skabe opmærksomhed om problematiske normeringer i landets børneinstitutioner.

Fagbevægelsen og venstrefløjen har en fælles tradition om demonstrationer 1. maj, hvor man under røde faner går gennem landets byer i en rituel afsyngelse af gamle sange og samles om taler, fadøl og forhåbentlig dejlig majsol. Disse mere traditionelle demonstrationer uden en konkret anledning har ofte svært ved at samle den store deltagerkreds. Jeg er selv vokset op med dem, og i mit årshjul hører de til på lige fod med dronningens nytårstale og bål Sankt Hans aften. Sidste års langtrukne overenskomstforhandlinger på det offentlige område viste, at værdierne bag de faglige organisationer stadig kan mobilisere folk, når der er en konkret anledning. Så kan selv en dommerfuldmægtig blive medlem af situationens generalstab.

Gaden tilhører os alle, og det er stedet, vi søger hen i glæde, sorg og protest. Vi ser det ved store sportslige sejre, hvor vi strømmer til for at dele vores begejstring med alle og hylde vores helte. Vi ser det senest ved terrordrabene på tre danske børn, hvor mennesker i mange byer havde behov for at mødes i sorg og medfølelse, og så er det en grundlæggende del af vores demokrati, at man som borger har en grundlovssikret forsamlingsfrihed og kan anmelde en demonstration på gaden. Det paradoksale ved demokratiet er, at demokratiet også skænker de demokratiske rettigheder til de, der vil afskaffe demokratiet. Hvis ikke vi holder fast i det, så er vi selv med til at save den gren over, som vi selv sidder på.

Store offentlige demonstrationer har haft betydelig effekt flere gange i historien. Kampen for ligestillingen mellem sorte og hvide i USA skete via store demonstrationer. Kampen mod a-våben og a-kraft skete ved store demonstrationer, og befolkningen i DDR gik på gaden under parolen "wir sind das Volk" og fik til slut bragt årtiers diktatur til fald.

De vrede mænd forsøger altid at erobre gaden. Det har det gjort til alle tider. Spørgsmålet er, hvad vi andre gør. Kan vi finde noget at stå sammen om, som er vigtigt nok til, at vi ikke bliver en fragmenteret hob, der alt for let bliver drevet i alle mulige retninger, eller om vi læner os tilbage og venter på folkeforføreren. Han eller hun skal nok dukke op. Hvis vi er enige om, at demokratiet er et gode, der er værd at stå sammen om, så lad os få debatten om, hvad demokratiet er, og hvis vi skal gå på gade, så lad os gå på gaden for noget - for demokratiet. Men hvis vi mener noget med demokratiet, så skal det være et ultimativt krav fra os alle, at man kan demonstrere frit uanset, hvad der demonstreres for eller imod. Vold og utryghed tjener mindretallets formål og står i modsætning til den grundlovssikrede forsamlingsfrihed. Det skal derfor være et fælles formål at bekæmpe volden og utrygheden, men disse monstre bekæmpes ikke med mere vold og mere utryghed, men med viden, humor eller kærlighed. Det står enhver frit for at grine af det latterlige, omfavne de sølle og sørgelige med kærlighed, og hvis dette ikke er nok så at tage til genmæle mod dumhed og ignorance med argumenter og viden.