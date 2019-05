På kant: Vi skal ikke finde os i trusler overfor mennesker, som tager ordet i offentlige debatter. Debat er selve kernen i demokratiet, og verbale sværdslag er saltet, der giver det hele smag. Derfor har SF foreslået at slå hårdt ned på trusler, styrke efterforskningen og at tage bedre vare på ofrene.

Det er jo meget fint med ytringsfrihed, forsamlingsfrihed, frihed til at danne foreninger, forsamle sig og at demonstrere. Men det hele nytter ikke noget, hvis vi ender i truslernes tyranni. Vold antager mange former, og nogle gange kan psykisk vold sætte kraftigere spor end fysisk.

Det er ikke nok at have retten til at tale frit, hvis det lykkes bøller at lukke munden på mennesker, som har noget på hjerte. Det kan skræmme ofrene fra at tage ordet en anden gang, og som sideeffekt skræmmer det andre fra at tale frit.

Forfatteren til "Dødevaskeren" Sara Omar, giver os indblik i nogle pigers vanskelige opvækst, og alligevel ender hun med politibeskyttelse. Folketingskandidat Halime Oguz trues efter at have talt om parallelsamfund på TV. Mange konkrete sager fra medierne dokumenterer at også en række politikere mærker konsekvenserne

Demokratiet skal iltes, ofrene beskyttes, og bøllerne straffes.