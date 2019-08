Debat: Venstres gruppeformand latterliggør og udstiller mennesker i plakat-sag

Læserbrev: Satire er en humoristisk genre, der latterliggør og udstiller mennesker - og det må man sige er lykkedes for Venstres gruppeformand.

Således er det lykkedes Merete Due Paarup at udstille vores kommunalansatte med citater som, "vi går i meget små sko", "vi slår dig i hovedet med paragrafferne" og "vi skal nok nakke dig". Kommunens store designvision får også ørerne i maskinen, så det giver måske rigtig god mening, at gruppeformanden i første omgang ikke har turde at afsløre sig som afsender.

Jeg er meget forundret over, at Merete Due Paarup har haft behov for at være så illoyal over for de politiske beslutninger og alle de kommunale ressourcer, som der allerede er brugt i denne her sag allerede.

Hele børne- og uddannelsesudvalget samt borgmesteren har kontinuerligt fastholdt, at vi påskønner vores private pasningsordninger og anerkender og ønsker, at ressourcerne skal rettes mod børnene fremfor plakater. Derfor har vi også sendt ministeren et skriv om netop dette.

Samtidig har Merete Due Paarup fået udvalgets opbakning til at sætte forvaltningen i gang med at se på, hvordan vi fremadrettet kan sikre en endnu tættere dialog med de private - men alligevel vælger hun selv at invitere dem til dialogmøde i september helt uden om forvaltning og byråd.

Jeg håber, at Merete Due Paarup til hendes dialogmøde i september - og i sit fremtidige satiremateriale - bliver tydelig omkring, at det udelukkende er hende selv, der er afsenderen og dermed ikke os andre, der ignorerer kommunens egen vision eller miskrediterer vores ansatte og politiske beslutninger.