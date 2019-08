Debat: Uvildig undersøgelse af kommunens økonomi

Læserbrev: Der går sjældent mange dage mellem, at der kommer en ny udmelding om den økonomiske situation i Kolding Kommune. De fleste er baseret på halve sandheder, da kun få har adgang til hele sandheden, som det var tilfældet med økonomien omkring Obama besøget, og hvor og hvordan besparelser på det sociale område skulle foretages.

Den seneste udvikling er fyring af socialdirektøren Lars Rasmussen, som er en af mange økonomichefer og direktører. Det er svært, set udefra, at vurdere om alle økonomerne med et er blevet dårlige til deres job, eller om fyringerne dækker over et ledelsesproblem med borgmesteren i spidsen. Lige nu har vi kun borgmesterens udlægning, og vi har behov for en uvildig undersøgelse af kommunens økonomi, så vi alle kan få fuld indblik i, hvorfor de beslutninger der blev taget førte til et underskud på 190 millioner. Lars Rasmussen havde ikke noget personligt at vinde, men satsede sit job og tabte. Ikke den bedste måde at stoppe en lang karriere i Kolding Kommune. Jeg vil have svar på, hvorfor han tog den beslutning, og om der gemmer sig mere.

En uvildig undersøgelse der offentliggøres i et forståeligt sprog er den bedste måde.

Borgerne skal have de svar de fortjener når de mest udsatte borgere i Kolding skal betale den højeste pris for det her rod, så bør vi vide hvorfor.