Debat: Trussel om tvangsnedrykning er ren revolverpolitik

Som JV-sporten har lært mig, her en lille analyse med fem punkter og dertil et par gode råd til DBU og Divisionsforeningen:

Læserbrev: Denne sommer debuterede jeg som træner på DBUs fodboldskole, endda landets største, med over 300 børn og unge. Der var næsten med stolthed, at jeg bar en DBU-jakke med det gode slogan "DBU-en del af noget større". Det gav umiddelbart rigtig god mening.

DBUs ansvar

Næstformand i DBU, Bent Clausen fra Haderslev, skrev i sidste uge i en kronik i JV, at han håber, kommunerne vil øge tilskuddene til fodboldklubberne, fordi de har stor betydning for fodbolden, for sundheden og integrationen.

Det er både rigtigt og ønskeligt. Men DBUs næstformand har også ansvaret for den ekstra udgift, man prøver at true Kolding til at beslutte inden februar 2020. For DBU udsteder licenserne. Derfor må DBU også kunne forlænge dispensationen. Vedgå, at man er "en del af noget større", en del af civilsamfundet. Så bærer jeg med glæde min fine DBU-jakke igen næste år!

DBU og Divisionsforeningen kunne jo også vælge at byde nye klubber velkommen i toppen af dansk fodbold på denne måde: Vi byder alle fodboldklubber, som er dygtige nok på banen, velkommen i 1. division. Vi hylder den lokale talentudvikling, og vi anerkender klubbernes og de fysiske rammers forskellighed. Vi opfordrer til et tæt samarbejde mellem klubberne og til en fornuftig udnyttelse af ressourcerne. Til gavn for dansk fodbold. Til gavn for Danmark!

Det er ren revolverpolitik, DBU benytter sig af, når de truer KIFs dygtige fodboldhold med tvangsnedrykning, hvis ikke der kan spilles 1. divisionskamp juleaften!

De skulle komme på stadion og se et græstæppe, som Parken ville misunde. De skulle læse JV og vide, at byrådet netop nu skal spare et 3-cifret millionbeløb. Og de burde vide, at investeringer i kunststofbaner og dygtige trænere skaber kvalitet, og ikke risikoen for en flyttet kamp i marts.

Det her ligner mere en tankegang, hvor "DBU er større end alt".