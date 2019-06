Læserbrev: I sit i øvrigt udmærkede indlæg gør Susanne Jaquet sig til talsmand (kvinde) for en kraftig håndsrækning til Nordborg, og jeg kan som mangeårig indbygger i vor engang så dejlige lille by kun bakke hende stærkt op.

Susanne er som nylig tilflytter meget uforstående overfor den totale mangel på interesse hos de kommunale instanser, og det har jeg været i mange år. Især har det efter kommunesammenlægningen været ganske påfaldende, så ringe interessen har været hos vore folkevalgte, og dette gælder faktisk for alle partier.

Som beboer i Nordborg gennem 56 år og tidligere erhvervsdrivende har det været meget trist for mig at følge udviklingen. Stille og roligt har byen fået lov til at forfalde, og helt galt blev det, da Danfoss reducerede sin medarbejderstab. Dette har fået voldsom negativ indvirkning på huspriserne i området, og især Nordborg har kunnet mærke dette.

Ejendomspriserne er raslet ned, og det er blevet meget vanskeligt at sælge huse i Nordborg. Susanne påpeger meget rigtigt, den dårlige tilstand mange huse befinder sig i, og jeg skal ikke her gentage hendes mange rigtige synspunkter. Samtidig har vore lokalpolitikere accepteret det samlede byråds totale mangel på interesse for at gøre byen blot nogenlunde bevaringsværdig, og dette har fået stor indvirkning på tilflytteres lyst til at bosætte sig i byen. Heller ikke turismen har gode kår i området, hvilket er yderst forståeligt.

Butikslivet er på det nærmeste blevet udraderet. Udvalgsbutikkerne er borte, og efterhånden eksisterer der kun leverandører af dagligvarer, så man forstår godt, at befolkningen i Nordborg og omegn ser sig henvist til at besøge Sønderborg, når større indkøb skal foretages.

Jeg ved ganske udmærket, at også mange andre mindre byer i disse år kæmper en hård kamp for overlevelse, men vore politikere har nu heller ikke gjort mulighederne bedre, og det mindste man kan forlange er dog, at der gøres en indsats for at vore veje, parkeringspladser og grønne områder holdes rimeligt ved lige. Her har de ansvarlige politikere i en årrække totalt forsømt at give os en håndsrækning i Nordborg, og jeg vil gerne her appellere til de politikere, som er valgt i vort område om at gøre en indsats for at bevise fornuften hos os borgere i, at vi har sat vort kryds og valgt dem.