Læserbrev: Ved politisk mod og handlekraft kan den politiske organisering i Kolding blive slanket - et godt signal til kommunens medarbejdere!

Kommunen er i krise, og det er desværre nødvendigt, at der sker tiltag, der gør ondt på borgerne og ikke mindst medarbejdere i Kolding Kommune. Derfor denne opfordring til at vise politisk handlekraft og mod til, som ansvarlige politikere, at gå foran og vise viljen til at spare omkostninger, så tid og ressourcerne anvendes mest optimalt.

Det er almindeligt kendt, at der efter valget i 2017, rundhåndet blev uddelt "holdkæft-bolsjer" i form af formands- og næstformandsposter til samtlige partier i rigeligt omfang. Bolsjer så store, at enhver kritisk røst fra dem, der burde være i opposition, er forstummet. Og bolsjer, der belaster dagligdagen hos det administrative personale i forvaltningerne med uhensigtsmæssigt mange mødeforberedelsestimer og mødeafholdelser. For ikke at tale om en uhensigtsmæssigt politisk beslutningsproces, som alene synes at være skabt for at sikre, at der er udvalgsposter nok at fordele.

Jeg går ikke efter nedsættelse af honorarer. Den besparelse vil, som jeg opfatter det, blive brugt, bare med en anden fordeling imellem byrådsmedlemmerne. Jeg går derimod efter det positive i, at I som byrådspolitikere viser mod og handlekraft. Og viser de ansatte i organisationen i Kolding Kommune, at der er politisk vilje til at tilpasse alle led. - Også det politiske led.

Faktum er, at der nemt kan fjernes tre fire politiske udvalg og derved minimere mødeantallet og administrationens forberedelsestimer i væsentligt omfang.

Men har I det politiske mod til at træffe de nødvendige beslutninger frem for blot at udsætte problemerne?

Det Konservative Folkeparti ser frem til atter at trække i arbejdstøjet og medvirke til at skabe orden i kommunens skrantende økonomi, såfremt vælgerne giver os mandatet hertil ved næste valg.