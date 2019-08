Debat: Klubberne har selv vedtaget stadionkrav

Læserbrev: Knud Nørregaard fra Kolding skriver i et læserbrev i JydskeVestkysten den 19. august, at DBU bruger revolverpolitik overfor divisionsklubberne, specifikt Kolding IF. Lad mig indledningsvist ønske Kolding IF, Kolding Kommune og alle, der bakker op om klubben, tillykke med de flotte resultater. Først oprykning til 1. division, og nu efter fem kampe førstepladsen i denne række. Det er godt gået, og har uden tvivl givet Kolding en masse god reklame.

Jeg kender Knud Nørregaard som en dygtig spiller og en engageret træner. Det sidste kommer jeg tilbage til.

I sit debatindlæg udtrykker Knud utilfredshed med stadionkravene. Lad mig slå fast, at de krav, som Knud udtrykker utilfredshed med, rent faktisk er vedtaget af divisionsklubberne selv, via Divisionsforeningen, hvor Kolding IF altså er medlem.

Man kan så naturligvis være utilfreds med divisionsklubbernes egen afgørelse, men at hænge organisationen DBU ud på den måde, synes jeg ikke er fair.

Og i det hele taget er brug af metoder som revolverpolitik ikke noget, som jeg kan genkende som leder i DBU. Tværtimod er beslutningskompetencen om stadionkrav og lignende netop blevet decentraliseret for at give medlemsklubberne en høj grad af indflydelse på egne forhold. En decentralisering, som i øvrigt er gældende både for eliten og bredden. Det giver i min optik god mening, og det er i hvert fald den udvikling og det DBU, som jeg arbejder for som næstformand. Og det tror jeg også er i fodboldklubbernes interesse.

Tilbage til Knuds indsats som træner. Som nævnt kender jeg Knuds kompetencer som træner på højt niveau fra tidligere. Og her vil jeg gerne udtrykke stor respekt for, at Knud har været træner på sommerens DBU Fodboldskole, og jeg er også glad for at høre, at det har været en positiv oplevelse. Det er dejligt, at Knud og mange andre på den måde har været med til at give over 24.000 børn og unge en super god oplevelse på sommerens DBU Fodboldskoler. For netop frivilligheden har stor betydning for ikke bare fodbolden, men for vores samfund som helhed. Det er præcis af samme grund, at jeg skrev et tidligere indlæg, som Knud også henviser til.

Her advarer jeg imod, at der lægges besparelser ned over det frivillige foreningsliv, hvilket desværre har været tilfældet i seks ud af 10 kommuner i Syd-og Sønderjylland siden 2009.

Jeg forstår sagtens, at man som kommune skal have mange forhold med i sine overvejelser, når enderne skal mødes. Men det giver ikke mening at straffe foreningslivet økonomisk. For hver eneste krone brugt på idrætsklubberne er en investering i kommunens egen styrke, hvor afkastet er sunde borgere, fællesskab, tryghed, tillid, eller kort sagt - et stærkere lokalsamfund.

Jeg skal ikke kunne sige, hvad den bedste løsning er i Kolding i forhold til stadionudfordringen. Det løses efter min mening bedst i fællesskab og "rundt om det runde bord" af de, der har ansvaret og kompetencen. Men jeg er blevet orienteret om, at der for nylig har været afholdt et konstruktivt møde mellem divisionsforeningen, klubben og kommunen. Og da jeg er sikker på, at alle parter har en interesse i at få tingene til at lykkes, har jeg også en tro på, at det kommer til at ske, ligesom det tidligere er lykkedes i for eksempel Hobro og Vendsyssel.

Og så håber jeg, at vi igen må se Knud iført træningsdragten på DBU's Fodboldskole næste sommer. Vi har brug for alle dygtige trænere, der kan give børn og unge gode oplevelser og lære dem om fodboldens mange finesser.