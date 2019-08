Debat: Kan man virkelig blive ved med at lade embedsmænd tage hele ansvaret

Læserbrev: Jeg blev både overrasket, chokeret og vred, da jeg i JydskeVestkysten læste nyheden om Lars Rasmussens fratræden som socialdirektør i Kolding Kommune. Det blev jeg, fordi jeg har kendt Lars Rasmussen fra min tid som socialudvalgsformand i Kolding Kommune. Kendt ham som en af de mest engagerede, hæderlige og dygtige embedsmænd jeg har kendt i min tid som politiker.

Det følger i et mønster, jeg desværre synes kendetegner Kolding Kommune i øjeblikket. Når der opstår problemer, fyres embedsmændene. Det synes jeg er en bemærkelsesværdig udvikling i forhold til placering af ansvar. Er det virkelig en klog ansvarsfordeling, at når der er problemer fyres embedsmænd og når der skal holdes festtaler og klippe snore over så er politikerne klar.

Jeg savner, at det politiske flertal i denne kommune påtager sig ansvaret for den manglende styring af kommunen, der er endt ud i, at der mangler 190 millioner kr. for at budgettet for 2020 hænger sammen.

Er det ikke politikerne og specielt det politiske flertal med venstre i spidsen, der har det overordnede ansvar for udviklingen. Kan man virkelig blive ved med at lade embedsmænd tage hele ansvaret, når der ikke er styr på udviklingen?

Jeg skriver som borger i denne kommune, jeg flyttede hertil 1976 for at studere. Jeg oplevede i de efterfølgende år, at politiske visioner og modige embedsmænd løftede denne by fra en gennemsnitlig provinsby til noget særligt. En by, der satsede på uddannelse, kultur, jobs, boliger til tilflyttere og gode sociale forhold.

Lige nu savner jeg modige politikere, der tør og kan noget, og som tager ansvar. Jeg savner ligeledes embedsmænd, der kan og tør noget uden angst for af blive fyret.

Jeg håber for Lars Rasmussen, at andre, der kender hans talent, gerne vil bruge ham.

Jeg synes, det er ærgerligt, det ikke længere er Kolding Kommune.