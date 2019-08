Debat: Falsk klovn opfordrer til satanisme

Læserbrev: Jeg undrer mig over, hvorfor Kolding Kommune har inviteret "Onkel Reje" til festugen. Her skal han optræde for børn i Nicolai.

Denne klovn, som får taletid i DR's børneudsendelser, har flere gange opfordret børn til at blive satanister. Ja, man tror det er løgn.

Præsten Hans-Ole Bækgaard, Aarhus, deltog selv i en Cirkus Summarum-forestilling sammen med sin femårige datter, hvor han chokeret oplevede det. Det har han fortalt om i Radio 24/7.

Seerforeningen Kirke & Medier har også klaget over Onkel Rejses udtalelser for satanisme i børne-tv til DR.

Man skal ikke under dække af humor eller kultur agitere for at børn bliver satanister. Uanset om man tror på, at den onde findes, så skal man ikke sætte det onde som et ideal for vores børn.

For desværre findes der aktive satanister som tilbeder det onde. Jeg har selv mødt en gruppe på Torvet i Haderslev under valgkampen, hvor de heilede ligesom nazisterne, mens de sagde: Heil Satan.

Hvis Onkel Reje ikke tages af programmet vil jeg i hvert fald opfordre forældre til ikke at udsætte deres børn for den slags.