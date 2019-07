Debat: En trist udvikling i Sønderborg Kommune

Læserbrev: Det er med større og større forundring, at jeg kan læse, hvordan kommunen har råd til at poste millioner af kroner i projekter. Jeg tænker her på Tour de France, koncerter, kasernen og nu her sidst 100 millioner til et feriecenter på Nordals.

Problemet er, at kommunen så i stedet sparer på små ting, som for os beboere kan være til stor gene, og som ikke kan koste mange penge at udføre.

Vi bor på Egeskovvej i Broager. Det er en meget smal vej med store hegn på den ene side og en kornmark på den anden og med meget smalle rabatter. Jeg har som borger givet et praj til vej og park, om de ikke kunne komme forbi og slå rabatter og hegn. Det drejer sig om to hundrede meter. To biler kan ikke passere hinanden uden at skulle over i bondemandens kornmark.

Nu har jeg så fået en mail tilbage om, at man på grund af besparelser, fremover kun slår rabatter og hegn en gang om året, og det bliver ikke før i efteråret. De beklager dog de gener det vil medføre.

(Undertegnede: Også for renovationen, posten, bladbuddene, landmanden, håndværkerne, lejere af sommerhuse og kommunens servicevogne ned til pumpestationen.)

Det er en trist udvikling og skuffende behandling af os, der bor i de ydre områder. Trist at jeg ser mig nødsaget til skrive et læserbrev, i håb om at jeg kan få lidt fornuft ind i de besparelser, der er foretaget.

Prøv nu at køre en tur ned ad Egeskovvej, og håb så på, at I ikke møder en modkørende, for så skal en af jer ud i bondens kornmark.