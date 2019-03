Debat: Behold forflyttet lærer i Ribe

Selv om jeg ikke kender de nøjagtige forhold, der har ført til Søren G. Lauridsens forflyttelse til Esbjerg som lærer, kan jeg regne ud, at han hverken har taget af lærerværelsets kaffekasse eller begået voldeligt overgreb. Derfor vil jeg opfordre ledelsen af Vadehavsskolen til at beholde Søren i Ribe.

Søren G. Lauridsen har jeg kendt, siden han trænede mig som drengespiller i Ribe HK i 1970'erne. Han har, som alle der kender ham ved, et stort temperament, men han har et tilsvarende stort engagement. Det er utrolig vigtigt for folkeskolens overlevelse, at der er lærere, som i sig selv er en institution og som bor i byen, som tager del i foreningslivet og som blander sig med deres helt særegne personlighed.

De mange skolereformer, som har forpestet folkeskolen gennem de seneste år, har lagt vægten på, at læreren var en slags konsulent for elevernes ansvar for egen læring. Læreren skulle arbejde i teams og udstyres med kompetencer, være med på det sidste nye indenfor pædagogik. Men læreren som person, der var engageret med hele sit væsen, forsvandt eller blev i timetælleriets og afrapporteringens hellige navn lige så stille likvideret. Jeg tror, de fleste ved, at disse reformer har slået fejl - om ikke andet kan man se det ved de tusindvis af lærere, der har forladt folkeskolen før tid.

Derfor bør man strække sig lidt og skabe lidt rum omkring en mand, som har givet byen og børn og unge så meget gennem årene. Lad os beholde Søren G. Lauridsen i Ribe.