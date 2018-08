Handel: Sommeren er sæson for grænsehandel. Tusindvis af danskere benytter lejligheden til at svinge forbi én af de store grænsehandelsbutikker på vej hjem fra bilferien i Europa, som nu imødekommer efterspørgslen ved at holde døgnåbent. Man kan ikke fortænke folk i, at de gerne vil købe deres dagligvarer billigst muligt. Borgerne reagerer bare rationelt på den afgiftsstruktur og -niveau, politikerne har besluttet, vi skal have i Danmark.

Men det er et massivt problem for vores købmænd og nærbutikker i de små lokalsamfund i Sønderjylland og på Lolland-Falster. Kun ét værktøj i værktøjskassen kan få handlen hjem til Danmark: Afgiftslettelser.

Konsekvenserne af grænsehandel mærkes tydeligt i de sydlige egne af Danmark og i landdistrikterne, hvor flere butikker må dreje nøglen om som følge af grænsehandelen. Statistikken taler sit tydelige sprog; de seneste år har der været flere butikslukninger i Sønderjylland end nogen anden del af Danmark.

Det er ikke blot et problem for den lokale købmand og kiosk, men for hele lokalsamfundet. Købmanden er omdrejningspunkt for mange lokalsamfund. Derfor ser vi også, at borgerne går drastisk til værks for at redde den lokale købmand og nærbutik. Bl.a. har vi set lokalsamfund, som samler penge sammen af egen lomme.

Det siger noget om, hvor vigtig en rolle købmanden spiller i de små samfund. Ofte er købmanden og nærbutikken den sidste bastion, der falder. Når købmanden drejer nøglen om, er de andre tilbud, som gør lokalsamfundet attraktivt for tilflyttere, allerede forsvundet. Den triste kendsgerning er, at når købmanden først er forsvundet, kommer der sjældent en ny.

Så længe afgifterne i vores nabolande er signifikant lavere, end de er i Danmark, vil grænsehandelen bestå. Derfor er afgiftssænkelser det eneste værktøj, som har en reel effekt på grænsehandelen. Det så vi med afskaffelsen af sodavandsafgiften i 2014, som medførte et markant fald i grænsehandelen med sodavand.

Vi opfordrer Folketingets partier til at give en håndsrækning til de små lokalsamfund ved at inkludere afgiftslettelser på grænsehandelsfølsomme varer i den kommende finanslov 2019. Regeringen bør se på de nye beregninger i den skatteøkonomiske redegørelse fra Skatteministeriet, der viser, hvilke afgifter der billigst kan sænkes og samtidig trække mest handel hjem til Danmark.