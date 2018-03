De skal ikke ud af ghettoen. De skal ud af Danmark

Det er ikke fornuftigt at løse ét problem ved at skabe to nye. Men det er, hvad regeringen gør med sin stort anlagte ghettoplan. Kriminelle indvandrere og indvandrere på evig kontanthjælp skal ud af ghettoerne og bo andre steder.

Hvis det stod til mig, skulle uintegrerbare udlændinge ikke blot ud af ghettoerne. De skulle helt ud af Danmark. Det er ikke en god idé bare at flytte disse mennesker andre steder hen og så håbe på, at de derefter forkaster deres muslimske kultur og bliver gode, danske medborgere. Sådan fungerer det ikke. Modviljen mod integration, lovlydighed, selvforsørgelse, demokrati, frihed og tillid - altså modviljen mod danskhed, vokser ikke ud af betonen i ghettoerne. Modviljen mod integration sidder i hovedet og i sjælen på de mennesker, der vender vores værdier ryggen.

'Nissen flytter med', er der et ordsprog, der siger. Når regeringen afvikler ghettoerne, så flytter kultursammenstødet mellem islam og de danske værdier med. Ud af ghettoen og ud i de mindre provinsbyer. Og det er ikke fordi de mindre byer i dag er underforsynede med indvandrere. Befolkningsudskiftningen er meget reel og synlig i provinsen. Region Syddanmark har samlet tal for en række byer, og det fremgår klart, at den befolkningstilvækst, der har været fra 2012 - 2017 udelukkende skyldes indvandring. Her er fem eksempler på nettotal for tilflytning: Fredericia: Danskere -164. Indvandrere + 1.134 Haderslev: Danskere -1.348. Indvandrere + 1.456 Kolding: Danskere -425. Indvandrere +2.628 Vejen: Danskere -1.461. Indvandrere +1.500 Middelfart: Danskere -27. Indvandrere +946

Når danskerne flytter væk og efterlader tomme lejligheder og huse, så flytter indvandrerne ind. Hvor det ender for provinsbyerne, hvis vi lader det fortsætte, behøver man ikke en matematisk studentereksamen for at regne ud. Den negative udvikling vil blive forstærket med regeringens ghettoplan om at tynde ud i de mest belastede områder og flytte de uintegrerbare andre steder hen. Og de 12 mia kroner, som regeringen har afsat til formålet, vil være endnu flere skattekroner spildt på mennesker, som modarbejder vores værdifællesskab.

Danmark er under forandring. Politikerne er ved at erkende problemets omfang - endelig. Men jeg savner, at politikerne begynder at foreslå de rigtige løsninger i stedet for at flytte rundt på problemerne. Det er nødvendigt først og fremmest at stoppe for tilstrømningen. Regeringen praler af, at asylantallet er på det laveste nu siden 2006. Men man undlader belejligt at fortælle om antallet af familiesammenføringer. I 2017 fik 2.749 migranter asyl, men 7.792 blev familiesammenført. Altså voksede antallet af udlændinge, som fik ophold i landet, med over 10.000.

Der er ikke nogen vej udenom et totalt asylstop og et stop for familiesammenføring fra de muslimske lande, hvis vi skal bevare Danmark som et frit og trygt samfund. De udlændinge, som opholder sig i Danmark, skal forsørge sig selv. Retten til offentlig forsørgelse skal forbeholdes danske statsborgere. Og så skal vi naturligvis udvise kriminelle udlændinge konsekvent og efter første dom. De skal ikke kun ud af ghettoen. De skal helt ud af Danmark.