De politisk korrekte fik deres latte galt i halsen, da vi sagde sandheden: Somaliske kvinder er en byrde for Danmark

Video: Er somaliske kvinder en berigelse eller byrde for Danmark? Det spørgsmål stillede Dansk Folkeparti i et meget omtalt opslag på Facebook. Baggrunden er det faktum, at 79 pct. af somaliske kvinder mellem 30 og 59 år er på offentlig forsørgelse. Og så brød fanden løs.

De politisk (ultra)korrekte fik deres latté galt i halsen, da de så vores video, men det var imidlertid ikke det absurd høje forsørgelsestal, der stjal deres opmærksomhed; Det var ordet byrde. Glem den absurde statistik. Det vigtige er åbenbart, at ingen skal føle sig trådt over tæerne.

Det minder mig om en kendt scene i Leslie Nielsen-filmen 'Høj Pistolføring', hvor en stor gruppe folk på gaden står og ser på et hus, der er ved at sprænge i luften. Leslie Nielsen løber desperat og rådvildt ind foran bygningen og råber, at der absolut intet er at se, hvorefter bygningen falder mere og mere i forfald.

I DF er vi åbenbart de eneste, der tør pege på problemet, og sige det som det er, nemlig, at vi har et kæmpe problem med de somaliske kvinder, og at de udgør en stor økonomisk byrde for danskerne. Polemikken omkring ordvalget finder sted alt imens danske pensionister, der trofast har betalt til statskassen gennem et langt arbejdsliv, skal finde sig i at blive kaldt en ældrebyrde. Jeg husker ikke, at selvsamme politisk korrekte typer blev indigneret, da det pludselig blev almindeligt at omtale vore ældre medborgere som en byrde. Et ord jeg finder særdeles trist, da der her faktisk er tale om mennesker, der har bidraget og gjort det danske samfund rigere og bedre gennem årtier. Det kan man tværtimod ikke sige om de somaliske kvinder. Så kære indignerede: I Dansk Folkeparti kalder vi en spade for en spade, og er ikke bange for at sige tingene, som de er. Somaliske kvinder en kæmpe økonomisk byrde for Danmark.